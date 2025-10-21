Rođena sa "zečjom usnom", operisana 20 puta: Doživjela je najljepšu transformaciju zahvaljujući kozmetičkoj tetovaži

Djevojka rođena sa "zečjom usnom" operisana je mnogo puta, ali je tek tetovažom postignut konačni lijep izgled.

Izvor: Instagram / sanna.marastudio

Ana Bokan (29) je prava umetnica u kozmetičkoj tetovaži. Stekla je veliku pažnju na društvenim mrežama zahvaljujući video snimcima i fotografijama koje prikazuju rezultate njenog rada.

Njena specijalnost su tehnike poput sjenčenja usana, puder obrva i nježnih ajlajnera uz trepavice, ali i restaurativne intervencije kod osoba koje su prošle kroz operacije ili imaju ožiljke.

Ana ističe da nije započela karijeru u oblasti ljepote, ali da ju je lično iskustvo sa tetovažom obrva u tinejdžerskom dobu podstaklo da se u potpunosti posveti ovom pozivu. Do svoje 21. godine završila je obuku i započela profesionalni rad, koji opisuje kao prekretnicu u životu.

Jedan od najdirljivijih primjera njenog rada jeste transformacija Mejsi, 24-godišnje djevojke rođene sa rascepom usne. Mejsi je tokom života prošla kroz čak 20 operacija, uključujući i hirurški zahvat pomijeranja vilice. Nakon dvije godine praćenja Ane Bokan na Instagramu, Mejsi je otputovala kod nje u Sjevernu Karolinu.

Rezultat tretmana je bio toliko upečatljiv da Mejsi nije mogla da sakrije oduševljenje, a njena majka je dodala: "Izgleda predivno. Ovo je zaista divno."

Operacije zečje usne

Ana naglašava da je najvažnije da se klijent nakon tretmana osjeća kao svoja prava verzija, jer to nije samo estetska promjena - to je duboko lična obnova. "Dijeljenje priča klijenata uz njihove transformacije daje ovom radu dodatnu vrijednost. To nije samo kozmetika, to je humanost", izjavila je za časopis PEOPLE.

Dodaje da mnogi kozmetičari izbegavaju ovakve intervencije jer zahtijevaju izuzetnu preciznost i hrabrost, ali da je upravo reakcija ljudi ono što ju je podstaklo da nastavi. "Svaka transformacija je kao zajedničko putovanje. Kada klijent pogleda u ogledalo i vidi sebe na nov način, i ja osjećam istu radost. Kao da se zajedno mijenjamo".