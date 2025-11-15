Pas je želio da se mazi, ali je konj imao drugačije planove: Reakcija životnje postala pravi hit na internetu

Pas i konj postale su zvijezde na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Snimak koji kruži mrežama prikazuje neobičnu i prilično smešnu situaciju: pas sjedi baš na hrpi sijena koju konj pokušava da jede. Pas deluje potpuno opušteno, kao da nema pojma da zauzima konju najbitnije mjesto.

Kada mu je očigledno dosta čekanja, konj jednim brzim i snažnim pokretom glave sklanja psa sa sijena. Pas ostaje zbunjen, kao da se pita šta se upravo desilo i zašto je odjednom pomeren iz svog "ležaja". Ta kratka razmjena između njih dvojice je pratioce na društvenim mrežama zasmijala do suza.

Bez obzira na jednostavnu situaciju, video je brzo privukao ogromnu pažnju, pošto je sakupio više od dva miliona pregleda. Koemntari su se samo ređali: "Pas ima najslađu facu", "On je želio samo da se mazi", "Jadna kuca je mislila da ga konj voli".