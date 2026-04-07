Školski put iz košmara: Dobrodošli u Atuler, najopasnije selo na svijetu (Video)

U jednom udaljenom selu u Kini, stanovnici žive nad liticom dubokom 800 metara, gdje svakodnevica podrazumijeva opasna penjanja, ekstremnu izolaciju i neprekidnu borbu za opstanak.

Skriveno među strmim planinama provincije Sičuan, u zabačenom regionu Ljangšan, nalazi se jedno od najneobičnijih i najopasnijih naselja na svijetu - selo Atuler. Poznato kao "selo na litici", ovo mjesto u Kini djeluje kao da prkosi samoj prirodi, dok je za njegove stanovnike to svakodnevna realnost koja zahtijeva hrabrost i stalno suočavanje s opasnošću.

Smješteno na planinskom prevoju na visini od 1.400 do 1.600 metara nadmorske visine, selo se drži na strmoj litici, s vertikalnom razlikom od oko 800 metara do dna doline. Iz daljine, izgleda kao mala tačka okačena između neba i zemlje, dok se iz blizine pretvara u mjesto gdje svaki korak zahtijeva maksimalan oprez.

Put na kome svaki korak može biti posljednji

Decenijama unazad, jedina veza ovog sela sa spoljnim svetom bio je niz improvizovanih merdevina od užadi i drvenih grana, postavljenih duž stene. Stanovnici su morali da se penju i silaze preko 2.000 stepenika da bi stigli do grada.

Ovo putovanje nije samo iscrpljujuće, već je u svakom trenutku i opasno. Jedan pogrešan korak može biti koban. Djeca, još od veoma malog uzrasta, bila su primorana da se suoče s ovom realnošću, penjući se svakodnevno da bi išla u školu. Za odrasle, to je put do pijace, bolnice, do svake osnovne usluge.

Nesreće su godinama bile česte. Bilo je slučajeva kada su se meštani okliznuli i izgubili život, pretvarajući ovaj put u simbol svakodnevne opasnosti.

Priča rođena iz straha i preživljavanja

Priča o Atuleru počinje prije oko 200 godina, u vreme kada su mnoge oblasti Kine bile suočene s nemirima, pljačkama i stalnom nesigurnošću. U potrazi za sigurnim mestom, nekoliko porodica popelo se u ovaj nepristupačni kraj, birajući izolaciju kao vid zaštite.

Ovo mjesto, koje bi za druge bilo nenastanjivo, za njih je postalo utočište. Plodna zemlja i prirodni uslovi omogućili su im da izgrade samoodrživ život, daleko od uticaja spoljnog svijeta. Skoro dva vijeka živjeli su gotovo potpuno odvojeni od modernih dešavanja, čuvajući tradicionalan način života.

Svakodnevni život između teškoće i upornosti

Život u ovom selu nije lak. Svaka svakodnevna aktivnost zahteva veliki fizički napor i organizaciju. Stanovnici se uglavnom bave obrađivanjem zemlje u planinskim uslovima, uzgojem stoke, proizvodnjom osnovnih namirnica poput krompira, kukuruza i povrća.

Sav transport obavlja se na leđima. Jedna vreća s hranom, alat ili jednostavan uređaj moraju satima da se nose uz liticu, uz ogroman napor.

Dugi niz godina, nedostatak infrastrukture značio je i nedostatak osnovnih usluga. Medicinska pomoć bila je teško dostupna, dok je školovanje zahtijevalo ogromnu žrtvu od djece.

Ipak, zajednica je ostala snažna i ujedinjena. Meštani pomažu jedni drugima i čuvaju svoje tradicije, čineći ovo mjesto ne samo izazovnim, već i prostorom solidarnosti.

Kad vas ljepota ostavi bez riječi, a stvarnost potrese

Pogledi na Atuler su spektakularni. Visoke planine, magla koja obavija doline i tišina koja se rijetko sreće u modernom svijetu. Ali ta ljepota je varljiva. Iza nje se krije surova stvarnost, gdje je svaki dan suočavanje s prirodom i sopstvenim granicama.

Od izolacije ka promjenama

Posljednjih godina, selo je postalo poznato širom svijeta, naročito nakon što su se snimci djece koja se penju uz liticu naširoko proširili medijima.

To je izazvalo reakciju vlasti, koje su izgradile sigurnije metalne stepenice i pokrenule programe za poboljšanje uslova života. Neke porodice preseljene su u pristupačnije oblasti, dok su druge odlučile da ostanu.

Danas, iako su se uslovi poboljšali, izazovi i dalje postoje. Život u Atuleru nije postao lak, ali je postao donekle bezbjedniji.

