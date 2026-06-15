Napravili ga jugoslovenski radnici pa završio kao brod duhova: Priča o ukletom kruzeru koji je nestao bez traga

Nekada ponosni kruzer izgrađen u brodogradilištu u Kraljevici na Jadranu postao je jedna od najvećih pomorskih misterija modernog doba. Nakon što je napušten, godinama je plutao okeanom, podstaknuvši jezive priče prije nego što je zauvijek nestao.

Izvor: DIETMAR HASENPUSCH / AFP / Profimedia

Priča o brodu MV Ljuba Orlova započela je još u vrijeme Jugoslavije, 1976. godine u Kraljevici, gdje je isplovio kao kruzer klase ojačane za plovidbu ledom. Godinama je služio svojoj svrsi, prevozeći turiste i istraživače na krstarenja Antarktikom i Arktikom, a njegov ojačani trup uspešno je odolevao i najsurovijim uslovima polarnih mora. No, blistava karijera ovog broda završila se neslavno, pretvorivši ga u modernu legendu o ukletom brodu koji besciljno pluta sjevernim Atlantikom, postavši simbolom nemara, finansijskog kraha i pomorske misterije, piše "Večernji list".

Početak kraja dogodio se u septembru 2010. godine kada je brod zaplijenjen u kanadskoj luci Sent Džons u Njufaundlendu. Vlasnici su dugovali više od 250.000 dolara zbog otkazanog krstarenja uzrokovanog brojnim kvarovima na brodu. Čak 51 član posade, većinom Rusi i Ukrajinci, ostao je napušten na brodu bez plate duže od pet mjeseci. Bez novca i važećih viza, bili su prisiljeni da se oslone na humanitarnu pomoć i donacije hrane lokalnog stanovništva kako bi preživjeli. Dok su vlasnici kroz mrežu ofšor kompanija izbjegavali odgovornost, posada je živjela u neizvjesnosti, zarobljena na brodu koji je polako trunuo na vezu.

Nakon dvije godine pravne bitke i propadanja, brod je u februaru 2012. prodat kao staro gvožđe za 275.000 dolara kompaniji Neptune International Shipping. Plan je bio da ga odvuku u Dominikansku Republiku i isjeku. No, samo dan nakon što je brod koji vuče Šarlin Hant isplovio sa Orlovom, 24. januara 2013. godine, usred oluje na Atlantskom okeanu pukao je konopac za vuču. Posada broda očajnički je pokušavala da ponovo osigura brod, ali snažni vjetrovi i talasi visoki tri metra onemogućili su svaki pokušaj. MV Ljuba Orlova ostao je prepušten na milost i nemilost okeana.

Budući da je napušteni brod od četiri hiljade tona predstavljao opasnost za naftne platforme u tom području, kanadske vlasti poslale su brod Atlantik Hok da ga stavi pod kontrolu. Uspjeli su da ga osiguraju i odvuku dalje od kanadskih voda. A onda je uslijedio šokantan potez – kada je brod stigao u međunarodne vode, Transport Kanada je naredio da se jednostavno pusti. U službenom saopštenju naveli su kako brod više ne predstavlja pretnju kanadskim interesima, te da je odgovornost za njega na vlasniku.

Vijest o napuštenom kruzeru koji pluta Atlantikom ubrzo je postala globalna senzacija. Britanski tabloidi prednjačili su u stvaranju morbidne legende, objavivši teoriju da je brod sada dom hordama pacova. Prema toj priči, glodari koji su ostali zarobljeni na brodu, bez ikakve hrane, počeli su da jedu jedni druge kako bi preživjeli. Ideja o stotinak metara dugom plovilu punom "izgladnelih, kanibalskih pacova" koje nekontrolisano pluta prema obalama Irske ili Velike Britanije izazvala je paniku, iako za takve tvrdnje nikada nije bilo dokaza.

Posljednji put je MV Ljuba Orlova viđen 23. februara 2013. godine, na oko 1.300 nautičkih milja od irske obale. Nakon toga, svaki vizuelni kontakt je izgubljen. Nedelju dana kasnije, 1. marta, primljen je signal sa brodskog radio-uređaja za hitne slučajeve (EPIRB), koji se aktivira isključivo u kontaktu sa vodom. Stručnjaci su to protumačili kao jasan znak da je brod, izmučen olujama i godinama zanemarivanja, počeo da tone. Još jedan takav signal zabilježen je 12. marta, a od tada vlada potpuna tišina. Vjeruje se da olupina leži negdje na dnu sjevernog Atlantika, ali ipak njena tačna lokacija nikada nije otkrivena.

(NIN/Mondo)