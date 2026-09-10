"Haljina osvete" princeze Dajane prvi put nakon 29 godina ide na aukciju

Najpoznatiji odjevni predmet nekadašnje princeze od Velsa Dajane Spenser, crna večernja haljina poznata i kao "haljina osvete", naći će se prvi put nakon 29 godina na aukciji u Njujorku.

Izvor: Profimedia

Početna procijenjena cijena je između 150.000 i 300.000 dolara, saopštila je aukcijska kuća "Sotbi".

"Trideset godina nakon što je princeza od Velsa 1997. godine ponudila haljinu na aukciji u korist organizacija koje pomažu oboljelima od raka i HIV-a, haljina će se 9. decembra naći u ponudi na aukciji u njujorškoj filijali `Sotbija`", navela je aukcijska kuća na "Iksu".

U objavi se dodaje da će haljina biti izložena u Velikoj Britaniji tokom Londonske sedmice mode, od 18. do 24. septembra.

Izvor: Profimedia

Princeza Dajana pojavila se 29. juna 1994. godine u kratkoj crnoj svilenoj haljini, koju je dizajnirala grčka kreatorka Kristina Stamboljan. Istog dana njen suprug, tadašnji princ Čarls, a sadašnji kralj Velike Britanije Čarls Treći, priznao je da je prevario suprugu sa tadašnjom partnerkom, sadašnjom kraljicom suprugom Kamilom Parker Bouls.

Kontroverzna haljina tada je izazvala veliku pažnju jer nije bila u skladu sa pravilima oblačenja kraljevske porodice.

(Srna)