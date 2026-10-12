"Prst smrti" snimljen u dubinama okeana: Pogledajte kako jezivi fenomen ubija sve što dodirne (Video)

Saznajte kako nastaje brinikl, neobični podvodni "prst leda" na Antarktiku koji se spušta do morskog dna i na licu mesta zamrzava morske zvezde i ježeve.

Izvor: Youtube/Screenshot/BBC Earth

Brinikl, "prst leda" koji se polako spušta odozgo, zamrzavajući sve čega se dotakne, zapravo je neobičan podvodni fenomen koji se ponekad pojavljuje u dubinama Antarktičkog okeana.

Stubovi rastu prema dole iz ledenog pokrivača. Kada se morska voda smrzava, iz nje se istiskuje so, pa nastaje izrazito hladna i slana voda koja se zbog koncentracije soli ne smrzava. Teža je od uobičajene morske vode, pa počinje da tone.

Ta koncentrisana slana voda dovoljno je hladna da pri dodiru zamrzne okolno more. Dok se spušta, oblikuje cijev čiji se unutrašnji zid neprestano topi, a spoljašnji smrzava, pa stub raste prema dole poput ledenog stalaktita.

Prvi put su uočeni šezdesetih godina prošlog vijeka, ali nisu bili snimljeni sve do 2011. godine, a njihovi detalji još nisu potpuno razjašnjeni.

Brinikl može imati prečnik od oko 25 centimetara i rasti nekoliko metara dnevno. Kada dosegne morsko dno, širi se u ledeni pokrivač pričvršćen za dno, poznat kao sidreni led. Taj led može rasti dovoljno brzo da zahvati morske zvijezde, ježeve i druge sporopokretne životinje i zamrzne ih na licu mjesta, piše Gardijan.

U isječku iz BBC-jeve serije "Earth's Great Seasons", filmske ekipe uspjele su da snime formiranje jednog takvog prsta dok je jezivo "puzao" prema morskom dnu. Nakon što ga je dodirnuo, počeo je da zamrzava sve pred sobom.