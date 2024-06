Sindrom bolesne zgrade: Doktor upozorava na klimu i neželjene efekte na zdravlje

Produžena upotreba klima uređaja može da ima neželjene efekte na zdravlje.

Stalna upotreba klima uređaja može da utiče na zdravlje, posebno ako provodite mnogo sati u klimatizovanom okruženju, bilo u kancelariji ili kod kuće. Prema rečima doktora Kirana Er Dakea, ovo mogu da budu neželjeni efekti:

Zdravlje disajnih organa

Kontinuirano izlaganje klimatizovanom okruženju može da pogorša stanje onih koji pate od hroničnih respiratornih oboljenja. Klima uređaji uklanjaju vlagu iz vazduha, koja može da isuši sluzokožu respiratornog trakta, izazivajući iritaciju i povećavajući podložnost respiratornim infekcijama. Ako se sistem klimatizacije ne održava pravilno, hladan vazduh može da izazove simptome alergije kao što su curenje iz nosa, kijanje i glavobolje koje se ponavljaju.

Hladan vazduh može da postane plodno tlo za buđ i druge alergene, što pogoršava simptome kod ljudi sa alergijama ili astmom. U slučaju lošeg održavanja klima uređaja i velikih temperaturnih varijacija, mogu da cirkulišu različiti virusi i bakterije, što može da dovede do otoka respiratornog trakta i pogoršanja bolesti koje se prenose vazduhom. U slučaju zdravih ljudi, izloženost klimatizaciji može da izazove promene u sluznici disajnih puteva, a u pogledu već postojećih stanja kao što je bronhijalna astma, može da poveća rizik od razvoja respiratornih oboljenja.

Problemi sa kožom

Prekomjerna upotreba klima uređaja može negativno da utiče na kožu. Klima uređaj uklanja vlagu iz okoline, što dovodi do ćelijske dehidracije i isušivanja kože, zbog čega postaje suva i svrbi. Prirodna ulja kože, neophodna za održavanje njenog zdravlja i teksture, postaju manje bogata, ostavljajući toksine na površini kože. Proizvodnja znoja je takođe smanjena, što dovodi do nezdrave kože.

Stalno klimatizovano okruženje može da pogorša stanja kože kao što su ekcem, dermatitis, rozacea i psorijaza. Dugotrajno izlaganje klimi može da dovede i do preranog starenja kože. Ćelijska dehidracija smanjuje elastičnost tkiva, izazivajući bore i nabore.

Problemi sa očima

Provođenje dugih sati u klimatizovanom okruženju može da ošteti oči, jedan od najosetljivijih dijelova tijela. Ovo uzrokuje crvenilo, svrab, iritaciju, zamor očiju i zamagljen vid, a kanali klima uređaja mogu da budu plodno tlo za buđ, viruse i bakterije, što dovodi do upale oka.

Dehidracija

U klimatizovanom okruženju nivo vlažnosti opada. Kako dehidracija nastupa i traje nekoliko sati, može da izazove ozbiljne epizode ​​​​glavobolje. Ponovljanje promjena temperature, usled čestih prelaza između hladnog unutrašnjeg okruženja i toplote napolju, može da dovede do brzog sužavanja i širenja krvnih sudova, izazivajući migrene.

Sindrom bolesne zgrade

Produžena izloženost lošem kvalitetu vazduha u zatvorenom prostoru i drugim spoljnim faktorima može da izazove određene simptome koji se nazivaju "sindrom bolesne zgrade". Oni, prema riječima doktora, uključuju: bol u grlu, otežano disanje, stezanje u grudima, curenje iz nosa, umor, poteškoće u koncentraciji, zaborav, bolove u tijelu i mučninu. Čini se da je intenzitet simptoma povezan sa vremenom provedenim u zatvorenom prostoru.

Bol u zglobovima i mišićima

Hladno okruženje tokom dužeg perioda uzrokuje širenje mekih tkiva oko zglobova i ograničava funkciju zglobova. Ovaj fenomen izaziva bol koji migrira u mišiće, što dovodi do veće napetosti i grčeva. To može da dovede do više bolova u zglobovima, kaže stručnjak. Poznato je da hladna klima pogoršava već postojeće bolesti zglobova kao što je hronični artritis.

