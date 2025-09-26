logo
Zabrinjavajuća analiza: Broj smrtnih slučajeva od raka do 2050. biće veći za 75 odsto

Autor Dragana Božić
Očekuje se da će broj smrtnih slučajeva od raka širom svijeta porasti za blizu 75 odsto u narednih 25 godina uprkos napretku u liječenju i naporima da se obuzdaju faktori rizika, pokazala je nova analiza.

Broj smrtnih slučajeva od raka veći za 75 odsto u narednih 25 godina

Očekuje se da će zemlje sa nižim prihodima biti najteže pogođene očekivanim povećanjem broja novih slučajeva od karcinoma i smrtnih ishoda.

Ovaj porast znači da se očekuje da će 18,6 miliona ljudi umrijeti od raka tokom 2050. godine, objavljeno je u medicinskom časopisu "Lanset".

Stručnjaci prognoziraju da će broj novih slučajeva raka tada dostići 30,5 miliona.

Očekuje se da će povećanje populacije i njeno starenje značajno uticati na ovo povećanje, navodi se u studiji.

Trenutno je više od 40 odsto smrtnih slučajeva od raka povezano sa 44 promjenjiva faktora rizika, kao što su pušenje, nezdrava ishrana i visok nivo šećera u krvi, pokazala je analiza koju je uradio američki Institut za metriku i evaluaciju zdravlja.

Promjenjivi faktori rizika igrali su ulogu u 46 odsto smrtnih slučajeva od raka kod muškaraca u 2023. godini, prvenstveno zbog duvana, ishrane, alkohola, profesionalnih rizika i zagađenja vazduha.

Među ženama, kod kojih je 36 odsto smrtnih slučajeva od raka povezano sa promjenjivim rizicima, ključni pokretači bili su duvan, nebezbjedan seks, ishrana, gojaznost i visok nivo šećera u krvi.

Izvještaj je obuhvatio 47 vrsta raka u 204 zemlje i teritorije, prateći slučajeve i smrtne slučajeve od 1990. do 2023. godine, a zatim projektujući te brojke do 2050. godine.

(Srna)

