Zabrinjavajuća analiza: Broj smrtnih slučajeva od raka do 2050. biće veći za 75 odsto

Očekuje se da će broj smrtnih slučajeva od raka širom svijeta porasti za blizu 75 odsto u narednih 25 godina uprkos napretku u liječenju i naporima da se obuzdaju faktori rizika, pokazala je nova analiza.

Izvor: Shutterstock

Očekuje se da će zemlje sa nižim prihodima biti najteže pogođene očekivanim povećanjem broja novih slučajeva od karcinoma i smrtnih ishoda.

Ovaj porast znači da se očekuje da će 18,6 miliona ljudi umrijeti od raka tokom 2050. godine, objavljeno je u medicinskom časopisu "Lanset".

Stručnjaci prognoziraju da će broj novih slučajeva raka tada dostići 30,5 miliona.

Očekuje se da će povećanje populacije i njeno starenje značajno uticati na ovo povećanje, navodi se u studiji.

Trenutno je više od 40 odsto smrtnih slučajeva od raka povezano sa 44 promjenjiva faktora rizika, kao što su pušenje, nezdrava ishrana i visok nivo šećera u krvi, pokazala je analiza koju je uradio američki Institut za metriku i evaluaciju zdravlja.

Promjenjivi faktori rizika igrali su ulogu u 46 odsto smrtnih slučajeva od raka kod muškaraca u 2023. godini, prvenstveno zbog duvana, ishrane, alkohola, profesionalnih rizika i zagađenja vazduha.

Među ženama, kod kojih je 36 odsto smrtnih slučajeva od raka povezano sa promjenjivim rizicima, ključni pokretači bili su duvan, nebezbjedan seks, ishrana, gojaznost i visok nivo šećera u krvi.

Izvještaj je obuhvatio 47 vrsta raka u 204 zemlje i teritorije, prateći slučajeve i smrtne slučajeve od 1990. do 2023. godine, a zatim projektujući te brojke do 2050. godine.

(Srna)