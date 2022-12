Šok izjava srpske pjevačice: "Djeca ne treba da se rađaju ako roditelji nisu vjenčani"

Pjevačica Snežana Đurišić otkrila šta misli o zajednici koja nije "na papiru i pred Bogom" i iznenadila izjavom

Izvor: TV Pink/Printscreen

Pjevačica narodne muzike Snežana Đurišić već godinama uživa u skladnoj vezi sa ginekologom Vanjom Miloševićem, s kojim je stupila u romansu nakon smrti supruga, a sada je u velikom intervju progovorila o detaljima njihovog odnosa, ali se dotakla i brojnih drugih tema.

Jedna od njih je i porodica, odnosno stupanje partnera u brak prije nego što dobiju djecu.

"Prilično sam svojeglava i naviknuta da sama donosim odluke, ali onda kada baš nisam odlučna svakako je Vanja jedan od prvih koje pitam za savjet. Dobro, tu su još neki ljudi kojima vjerujem, nisam isključiva da po svaku cijenu mora samostalno da odlučim, ali isto tako ako mi se nešto ne dopada, pa makar se svima dopadalo, ja ću po svom", rekla je Snežana, a potom izjavila sljedeće:

"Brak je divan ako se dvoje ljudi nađu i ona priča da vremenom partneri postaju kao brat i sestra, to nije istina. Kada se ljudi nađu to je onda pravo uživanje. Takvi ljudi mogu slobodno da se zahvale Bogu i da kažu da su srećni. Neki će sigurno reći da sam ja staromodna, ali mislim da djeca ne treba da se rađaju ako ljudi nisu rekli 'da' i pred Bogom.Takva djeca nisu rođena u bračnoj zajednici tako da mislim da je to jedan od najvažnijih razloga zbog kojih dvoje treba da se vjenčaju", rekla je pjevačica za Grand.