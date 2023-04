GODINU DANA OD NESTANKA MARIJANE IZ "VELIKOG BRATA": Majka vjeruje da je još živa

Marijana Seifert nestala je prije godinu dana, a njena majka Gordana i dalje hrabro traga za odgovorima i sigurna je da se ne radi o samoubistvu.

Izvor: YouTube/Veliki Brat

Pobjednica regionalnog Velikog Brata 2011. godine, Marijana Seifert (ex Čvrljak), nestala je 27. aprila prošle godine, a policijska istraga nije otkrila nikakve nove okolnosti koje bi pomogle u razotkrivanju slučaja i razriješile misteriju njenog nestanka. Godinu dana njena hrabra majka Gordana Kovačević strijepi i nada se, sada već bilo kakvim vijestima kako bi se pomirila sa sudbinom, ali kao da ništa nije na njenoj strani. Osim što od ćerke nema ni traga ni glasa već 365 dana, prije četiri meseca je izgubila supruga Iva Kovačevića, Marijaninog oca.

"Previše je tuge u meni, očaja i razočaranja. Bol je svakim danom sve veća, u početku nisam bila ni svjesna šta se dogodilo, mislila sam da je riječ o nekoj šali...", započela je tužnu priču kroz suze majka nestale Marijane i otkrila da je ćerku posljednji put vidjela u njenom stanu, u kojem je živela sa suprugom Karlom i sinom Aleksandrom te da ništa nije ukazivalo na nešto loše.

"Bila je vesela i puna života. Apsolutno ništa nije ukazivalo na to da bi se nešto loše moglo dogoditi. Na dan nestanka trebalo je da ode kod prijateljice i da joj pomogne u kafiću. Imala je određenih nesuglasica u braku, ali rekla nam je kako ne želi da se razvede i da će sve učiniti da sačuva brak. Krenula je i na duhovnu obnovu."

"Nemam osnovanih sumnji i nikoga ne krivim, nego samo želim da se sazna istina. Meni je najmanje vjerovatna mogućnost da je moja ćerka sebi nešto napravila. Voljela je život i naprosto znam da sebi ne bi nešto napravila. Da se ne bi ubila! Ako se to dogodilo, onda je to bilo u teškom rastrojstvu, ali kažem vam, moj majčinski instinkt osjeća da se ovde ne radi o samoubistvu. Posredi je nešto drugo. Rekao bi moj pokojni Ivo: 'Zaklela se zemlja raju da se tajne sve saznaju!'. Ostatak svog života posvetiću traganju za time što se dogodilo Marijani i neću dozvoliti da mi iko i išta stane na put, boriću se svim sredstvima", pričala je Marijanina mama, koju teši što je u kontaktu sa unukom, Marijaninom ćerkom Korinom (14) koja s tatom živi u Zagrebu.

"Nažalost, mislim da policija nije pristupila tom slučaju kako je trebalo i ovim putem ponovno apelujem neka počnu ispočetka sve da istražuju. U ovih godinu dana poslala sam im nekoliko dopisa postavljajući brojna pitanja koja me muče. Iznijela sam im sve svoje sumnje. Pokazala sam i poruke koje sam dobila od Marijane, slala ih je još i sestri i jednoj prijateljici, u kojima prestrašeno piše o prijetnjama koje je dobijala od bliske osobe. Prijetilo joj se da će nestati preko noći, kako je niko neće naći, u lice su joj govorili kako će se iscenirati njen nestanak i doživotno strpati na psihijatriju. Vidite, to povlači za sobom toliko teorija. Je li ona namjerno namamljena na taj most, je li neko angažovao nekoga da joj naudi, je li prisilno negdje zatvorena...?", milion je pitanja koja i dalje muče Marijaninu majku.

Izvor: Facebook/Karlo Seifert

"Čak vjerujem da je moja Marijana još živa! Taj me osjećaj prati cijelo vrijeme od njenog nestanka. Dao Bog da se uskoro nađem u njenom zagrljaju i da se sve ovo razriješi na najbolji mogući način", i dalje je optimistična Gordana Kovačević.

(MONDO/Slobodna Dalmacija)