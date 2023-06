Nikolina Pišek privedena na granici: Voditeljka otkrila sve DETALJE

Voditeljka Nikolina Pišek šokirala je sve kada je otkrila da ju je policija privela na granici.

"Da, priveli su me zbog neplaćene sitne prometne kazne. Na granici su me priveli i onda su me držali. Zbog toga se privodi, zbog toga što mi nije uručena bila kazna više puta. Onda je to bio problem nešto sa adresom", ispričala je voditeljka.