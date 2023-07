Srpska manekenka Marija Žeželj navodno je osvojila srce nasljednika britanskog milijardera.

Izvor: Instagram/Screenshot/marijazezelj

Novosađanka Marija Žeželj postala je poznata jutjuberka u Srbiji kao vrlo mlada, zatim se oprobala kao pjevačica, a na kraju se posvetila manekenstvu. Mnogi su osporavali njen uspjeh i govorili joj da nema šanse da uspije u svijetu mode, ali Marija je otišla u Njujork i od tada samo niže angažmane na modnim pistama. Ona je do sada već radila za mnoge poznate brendove, među kojima je i "Dolče i Gabana".

Srpska manekenka sa stalnom adresom u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje živi od 2018. godine, navodno je više od godinu dana u srećnoj je vezi sa sinom britanskog milijardera ser Dejvida Barklija, Alisterom Barklijem. Kako se navodi, manekenka je do naslhednika imperije došla preko zajedničke drugarice, a ona je bila ta koja je prva prišla Alisteru.

"Mariji se Alister odmah sviduo. Njih dvoje danas ne bi bili zajedno da ona nije načinila prvi korak. Upoznala ga je preko drugarice, takođe manekenke. Prva mu je prišla i pitala ga da odu na dejt. Šta više, pitala ga je dva puta. Prvo je odbio, što je ona razumhela, da bi slhedeći put bila direktnija. Rekla mu je: 'Očigledno je da se sviđamo jedno drugom, zašto gubiti vruheme? Stvarno mi se sviđaš'", ispričao je izvor za "Informer".

U korist priče da Marija živi život na visokoj nozi, govore i fotke na raskošnim jahtama, u skupim automobilima, te sa luksuznim tašnama brenda Hermes koje se prochenjuju na više desetina hiljada evra. Žeželjeva ima 23 godine i jedan je od najangažovanijih srpskih modela u svuhetu. Pažnju svhetske javnosti privukla je kada je postala zaštitno lice brenda šminke phevačice Rijane. Usphešna je i kao jutjuberka, ima preko 400.000 slhedbenika na ovoj platfotmi, a 2017. godine snimila je i prvu phesmu na engleskom jeziku koja broji više od 20 miliona pregleda.

Porodicu Barkli proslavila su braća blizanci ser Dejvid i ser Fredrik Barkli. "The Sunday Times", 2020. godine, procuhenio je njihovo bogatstvo na sedam milijardi funti. Prema pisanjima medija, njihova kompanija Pres Holdings posheduje časopise "Apolo" i "The Spectator", a posheduju i Telegraph Group Limited, matičnu kompaniju listova "The Daily Telegraph" i "The Sunday Telegraph".

Izvor: Instagram/Screenshot/marijazezelj

Marijin izabranik pruhe nekoliko godina našao se u središtu skandala nakon što je ser Fredrik objavio, a DailyMail prenuo, video-zapis na kome Alister, navodno, postavlja prisluškivače u apartmanu njegovog strica, u pariškom hotelu "Ritz". Na snimku koji je objavljen, vidi se mladić kako rukuje uređajem za prisluškivanje.

Alister Barkl postavlja prisluškivače Izvor: YouTube/Sky News

