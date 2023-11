TAJSON ZBOG SRPSKE SNAJKE HTIO DA BIJE BREDA PITA! Glumica otkačila obojicu

Buran ljubavni život Majka Tajsona imao je jednu veoma kompleksnu epizodu u čijem su centru pažnje bili on, tadašnja supruga, čuveni Bred Pit, a kasnije i Srbin Svetozar Marinković.

Izvor: YouTube/PBS News Hour/Team Coco/Watch What Happens Live with Andy Cohen

Kontroverzni američki bokser Majk Tajson (57) svojevremeno je krajem osamdesetih bio u braku sa poznatom glumicom Robin Givens (58), koja je tokom nekoliko decenija karijere glumila u nekoliko zapaženih ostvarenja. Njihov brak, sklopljen 1988, potrajao je samo godinu dana i to je bilo katastrofalno iskustvo za oboje - a Robin je bilo daleko teže u tom odnosu jer je trpila i fizičko nasilje od strane čuvenog borca. Tajson nije bio nasilan samo prema njoj...

Lako je moglo da se desi da bokser prebije i legendarnog glumca Breda Pita, koji mu se sasvim slučajno našao na putu dok je želio da ima odnose sa suprugom koja je već podnijela zahtjev za razvod braka. Tajson je i dalje smatrao da mu ona "pripada", ali se Robin u tim trenucima već viđala sa Bredom Pitom, svojim kolegom koji je i decenijama kasnije jedan od najatraktivnijih muškaraca Holivuda.

"Kada me je vidio, potpuno je preblijedio. Jasno je bilo da je na nekim drogama i molio me je da ga ne udarim", rekao je Tajson i dodao: "Neću mu poremetiti ništa od slave kada govorim o ovom detalju. Išao sam kod svog advokata za razvode, pa sam prije toga svratio do svoje bivše žene. Vjerovao sam da imam pravo da dođem kod nje i da radim neke stvari, da imam s njom intimne odnose. Jednog dana sam došao, pozvonio na vrata, niko mi nije otvorio. Vratio sam se u automobil, tada sam vozio Lamborgini. Onda sam vidio da ona dolazi svojim autom, prepoznao sam ga, jer sam ga ja kupio. Želio sam da joj se vratim i brzo vodim ljubav."

"Tada sam vidio nepoznatog čovjeka na suvozačevom mjestu. Mislio sam da je to možda njen prijatelj. Kad su prišli bliže, vidio sam da je to muškarac. Prepoznao sam da je to Bred Pit. Trebalo je da mu vidite izraz lica kad me je ugledao. Čini mi se da je bio malo napušen, jer znam kako to izgleda. Tada nije imao istu reputaciju kao sada, konzumirao je marihuanu u malim dozama. Imao je bradicu, pogledao me i djelovao je prestrašeno. Doduše, bio sam i ja malo uplašen jer je počeo da glumi u filmu koji je bio sličan Matriksu, možda zna karate i te stvari. Gledao sam u njega, svašta mi je prolazilo kroz glavu, ali sam se smirio i povukao", ispričao je Majk Tajson.

Odnosi Majka i Robin već su bili narušeni, pošto je Robin Givens podnijela zahtjev za razvod braka. Ona je tvrdila kako u braku sa legendarnim bokserom trpi nasilje i kako je to najgori period njenog života... "Mučenje, čist pakao, ovo je gore od svega što sam mogla da zamislim. Majk Tajson je manično depresivan", izjavila je Robin o braku koji je trajao samo godinu dana.

"Udario sam je. Bio je to najbolji udarac koji sam izveo u životu", rekao je svojevremeno Majk Tajson i dodao: "Lagala je da je trudna i da je izgubila bebu. Nikada nije bila trudna, to je izgovor da me ubijedi da je oženim." Pogledajte jednu od Tajsonovih kuća:

Od ovog braka Majk Tajson se godinama oporavljao i to dok je bio glavna tema svih svjetskih medija jer mu je popularnost bila na izuzetno visokom nivou. U intervjuima je tvrdio kako je na žene potrošio čak 500 miliona dolara, odnosno sve što je zaradio tokom jedne od najvećih karijera u istoriji boksa. Kasnije se ženio još dva puta, a i Robin Givens je ljubavi dala još jednu šansu. Davne 1997. godine udala se za svog instruktora tenisa, Srbina Svetozara Marinkovića. Rastali su se istog dana, a nekoliko mjeseci kasnije Robin je podnijela zahtjev za razvod i brak je zvanično okončan.

Mediji su pisali da je brak zapravo funkcionisao samo osam sati tokom jednog toplog avgustovskog dana - od intimnog vjenčanja na plaži u San Dijegu, do njihovog rastanka poslije kojeg ništa nije bilo isto, iako je Robin tvrdila da je Svetozar "anđeo koji je ušetao u njen život". Marinković je kasnije ispričao kako je brak potrajao svega sedam minuta, iako su zvanično razvedeni u decembru 1998. godine, gotovo godinu i po dana nakon vjenčanja.