POKUŠAO DA SE UBIJE: Jeziva ispovijest junaka hit serije, ponio konopac na tavan

Alan Ričson, Rafaelo iz filma "Nindža kornjače" i fenomenalni Ričer u istoimenoj seriji, u emotivnoj ispovijesti otkrio i ko ga je spasao

Alan Ričson, junak serije "Ričer" i glumac pod maskom Rafaela, ninža kornjače u filmskoj verziji s Megan Foks, otkrio je u jednom intervjuu da je pokušao da izvrši samoubistvo.

Ričson, koji je karijeru počeo kao maneken, otkrio je da se odlučio na ovaj čin nakon godina zlostavljanja u industriji, "gdje je dobro poznato da za uspjeh moraš da ideš od fotografa do fotografa". Na to je priznao i da ga mu je jedna koleginica "prijetila da će ga lažno optužiti za se**ualno zlostavljanje".

Ričson je "Holivud riporteru" ispričao da je 2019. godine ponio kabal na tavan, prebacio ga preko grede i obezbijedio, a onda pokušao da se objesi. Tada se, prema njegovim riječima, desila "božanska intervencija":

"Vidio sam svoja tri sina, kao odrasle muškarce, u 30-im, koji me mole da to ne radim, jer žele da budem uz njih. Povukao sam se na gore, skinuo veze prije nego što sam se onesvijestio", ispričao je glumac, govoreći da je prolazio kroz užasan period i da je istrpio godine zlostavljanja u modnoj industriji.

"Koliko puta su me stavljali u nezgodne situacije, se**sualno zlostavljanje je cilj. Ako želiš platu, šansu da preživiš... to je legalni trafiking. Posljednja kap je bila kada su me agenti poslali kod poznatog fotografa koji je za šansu da se proslavim tražio da se slikam go".

Ričson otkriva da ga je se**sualno uznemiravao, nakon čega je otišao u kancelariju svog agenta i izdrao se: "Znao si gdje me šalješ i opet si me poslao tamo? On se nasmijao na to. Tada sam dao otkaz i više nikada nisam radio kao maneken", rekao je Ričson i dodao da je na sličnu situaciju naišao i u glumi.

"Jedna koleginica je rekla da će me lažno prijaviti za uznemiravanje".

Ričson je otkrio i da je radio na svom mentalnom zdravlju i da mu je od pokušaja samoubistva dijagnostikovan bipolarni poremećaj.

Ako ste u depresiji ili pomišljate na samoubistvo, postoji više načina da dobijete psihološku pomoć. Postoje brojne organizacije i službe koje nude stručnu pomoć i podršku onima u potrebi. Možete pozvati i savjetodavnu liniju Plavog telefona - 080 05 03 05.