A OD HRVATSKE 50.000 EVRA: Plenković odriješio kesu, pa nagradio Bejbi Lazanju za vicešampionsko mjesto

Na današnjoj sjednici Vlade Hrvatske posebna tačka bila je posvećena Bejbi Lazanji.

Bejbi Lazanja je pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" Hrvatskoj donio drugo mjesto na ovogodišnjoj Evroviziji. Na dnevnom redu današnje sjednice tehničke Vlade Hrvatske našao se i Prijedlog odluke o dodjeli novčane nagrade Marku Purišiću, poznatijeg kao Bejbi Lazanja.

Vlada Hrvatske odlučila je da ga nagradi s 50.000 evra.

Premijer Andrej Plenković, osvrnuo se na ovogodišnju Evroviziju te je čestitao Bejbi Lazanji:

"Iskrena čestitka Marku Purišiću na fascinantnom uspjehu na Evroviziji u subotu. Osvojio je najveći broj glasova publike, ukupno je bio na drugom mjestu. Mi mu iskreno zahvaljujemo. Zahvaljujemo i Gradu Zagrebu na prekrasnom dočeku, svim sugrađanima i sugrađankama koji su ga došle pozdraviti i, naravno, u njegovom Umagu. Bili su to prekrasni trenuci jednog sjajnog mladog čovjeka i njegovog tima. Želimo mu puno uspjeha u karijeri".

"Vlada je odlučila za njegov uspjeh na pjesmi Evrovizije, a posebnu za ogromnu promociju koju su njegova pjesma i on nedjeljama, kao i ovaj sjajan rezultat, doneli Hrvatskoj, našoj međunarodnoj vidljivosti, dodijeliti mu novčanu nagradu od 50.000 evra", rekao je Plenković, a Prijedlog je potom prihvaćen.

Naša Marija Šerifović je 2008. dovela Pjesmu Evrovizije u Srbiju, pobjedom prethodne godine. U jeku priča koliko novca zarađuju pjevači na Evroviziji, otkrića da pojedini dobijaju milione, a drugi sami finansiraju nastup, aktuelna je i priča o nagradi koju je Šerifovićeva dobila po povratku iz Finske. "Kroz istoriju smo to mogli da vidimo, bilo da je u pitanju muzika, umjetnost, bilo koja od tih sfera koja zaslužuje bilo kakvu vrstu oduženja, da se to gotovo nikada nije dešavalo. Tako da, meni to ne smeta. Ja sam svoju najveću zahvalnicu - aplauz, dobila od ljudi koji su tu već punih 20 godina, koji zajedno sa mnom stare", rekla je Marija i dodala:

"Što se države tiče, to me nešto previše ni ne interesuje, sve sam sama sebi obezbjedila i omogućila, ne bi me nešto posebno razgalilo. Sjećam se šta je gospodin Tijanić tada rekao", rekla je Marija, misleći na njegov prijedlog da dobije 80.000 evra kao i sportisti na Olimpijadi, "ali to se nije dogodilo".

