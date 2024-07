"Neprijatno mi je": Zašto ne postoje slike Dragane Mirković u kupaćem

Dragana Mirković više od tri decenije nalazi se na estradi i važi za jednu od najljepših pjevačica u regionu.

Izvor: Instagram/Dragana_Mirkovic

Iako izgleda fenomenalno, Dragana Mirković nikada nije objavila ili dozvolila nekome da je fotografiše u kupaćem kostimu, a i kada objavi neku s ljetovanja uvijek preko ima ogrtač ili je u vodi. Pjevačica nije neko ko skandalima privlači pažnju već iskljućivo to radi svojim pjesmama, a jednom prilikom je otkrila zašto je nikada nećemo vidjeti u kupaćem kostimu kao njene koleginice.

"Postojim 34 godine na estradi i nikada niko nije imao moju sliku u kupaćem kostimu. Kada su me zvali da se slikam, ja sam to uvek odbijala. Nisam manekenka i kao pjevačica smatram da ne treba da se slikam u kupaćem kostimu. Meni je to bilo neprijatno, iskreno", rekla je Dragana za emisiju "Ekskluzivno".

Kako je objasnila, njoj nikada nije bilo prijatno da se fotka u kupaćem kostimu, a u svojim trenutnim godinama to smatra i nedopustivim - "Meni je neprijatno da me bilo ko, i kad sam bila mlada, da me gledaju u kupaćem kostimu, a kamoli sada... Mislim da to nema potrebe, ja sam pjevačica, nisam manekenka niti glumica da mogu sebi da dozvolim taj neki momenat da se slikam poluodjevena, ja to ne volim. Nisam taj tip, tako da nećete to vidjeti", objasnila je Dragana jednom prilikom za Pink.

Na pitanje da li se mlađe koleginice "utrkuju" koja će obući manji bikini i napraviti bolju sliku, odgovorila je: "Ne znam, ja ne znam da se utrkuju. U svakom slučaju mlade su, zgodne su, neka uživaju u tom zadovoljstvu".

A ovo je najviše što je Dragana ikada podijelila sa fanovima na društvenim mrežama:

(MONDO)