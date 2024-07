Srpski olimpijac uživa u novoj ljubavi, a bivša ga ostavila odmah nakon vjenčanja

Velimir Stjepanović, srpski olimpijac na igrama u Parizu, iza sebe ima brak koji je trajao samo devet mjeseci

Izvor: MN PRESS

Plivač i srpski reprezentativac Velimir Stjepanović, završio je učešće na Olimpijskim igrama u Parizu nakon što se nije kvalifikovao u finale na 100 metara slobodnim stilom.

Olimpijac kojeg je 2010. godine Olimpijski komitet Srbije proglasio za najuspješnijeg mladog sportistu i koji se 2012. plasirao u finale na Evropskom prvenstvu u disciplini 200 metara delfin, gdje je zauzeo peto mjesto, na Instagramu je objavio sliku iz Pariza na kojoj je pokazao da ga prati i njegova izabranica Zorana Lopandić.

Prije nje, Velimir je bio u braku sa Džesikom, s kojom je bio 6 godina i od koje se razveo samo 9 mjeseci nakon vjenčanja, 2018. godine.

Džesika se posle ljubavnog brodoloma oglasila na društvenim mrežama.

"Ovo je bila jedna od najgorih godina u mom životu. Ocu mi je postavljena dijagnoza rijetkog neurodegenerativnog oboljenja, došla sam pred oltar samo da bih shvatila da nije trebalo to da uradim, i izašla sam iz veze duge šest godina. Ali sjedim u iznajmljenom stanu u Njujorku i ipak sam OK. Nekad se zbog toga osjećam krivom. Prvi put mogu da ispričam svoju priču a da se ne 'raspadnem' kompletno. Glas mi se trese, ali riječi teku. Možda konačno počinje moje izlječenje. Zašto je to uvijek tako čudan osjećaj," napisala je ona.

Velimir je tada, u jednom intervjuu, istakao da zbog kraha braka nije mogao da trenira.

Izvor: MN PRESS

"Jeste bilo teško, ali evo kako ja na to gledam, prošlo je, nisam mogao da stojim i čekam da se nešto desi. Jednostavno nije moglo da funkcioniše i kraj priče. Jeste bilo teško u tom trenutku, ali uz pomoć roditelja, ljudi oko mene, drugara i drugarice nekako sam to riješio", rekao je Velimir Stjepanović za "Ženu" i otkrio kako je razvod uticao na njegovo bavljenje sportom:

"Bilo mi je teško u početku da uopšte plivam i uđem u vodu, a onda je vremenom plivanje počelo da mi pruža mir - isplivam i izbacim na terenu sve negativno, tako je to izgledao. Nekako sam pronašao volju, a plivanje jeste ono što ja volim i tako sam i ušao u ovu priču. Sport je generalno jako dobar način da se izbaci nervoza, stres, trema i da se živi zdrav život", rekao je tada plivač.

BONUS VIDEO:

(Kurir, MONDO)