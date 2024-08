Nina Seničar živi u vili iz snova vrijednoj 4,5 miliona evra: Bazen, ogromno kupatilo i kućni bioskop

Glumica i voditeljka Nina Seničar, već godinama živi u Americi sa glumcem Džejom Elisonom u luksuznoj vili u elitnom dijelu Los Anđelesa.

Lijepa Nina Seničar u novembru 2019. godine sa izabranikom i glumcem Džejom Elisonom dobila je kćerku Normu Grejs Elis, a u julu 2024. postali su ponosni roditelji sina kom su dali ime Noa Grej. Nakon rođenja ćerke, par je odlučio da se preseli u veću kuću i to u istorijskom kvartu Los Anđelesa, poznatom po raskošnim predratnim vilama.

U ovom mirnom i elegantnom dijelu zapadnog Holivuda žive zvijezde, ali i ljudi od stila i ukusa koji mogu da izdvoje dva miliona dolara, koliko se kreću cijene "najprosječnijih" kuća.

Džej je izabrao raskošniju varijantu, a to zadovoljstvo koštalo ga je četiri i po miliona dolara, pisali su tada američki mediji i dodali da je dogovor o kupovini sklopljen van tržišta.

Za trenutke opuštanja "zadužen" je bazen ispred kuće, dobro ušuškan u zelenilo i zaštićen visokom živom ogradom. Zanimljivi su i bioskop na otvorenom, soba za bilijar sa klavirom, mala spa-oaza, prostrane terase sa pogledom na holivudska brda i salon sa velikim kaminom.

Slavna ljepotica koju su mnogi obožavali u seriji "Popadija", Nina Seničar važi za jednu od najljepših Srpkinja, a jednom prilikom je priznala da je nostalgija za Srbijom sve jača, pa se često vraća kući. Prije dvije godine udala se Džeja Elisa poslije sedam godina zabavljanja, a njihov prvi susret slučajno se odigrao u jednom baru u Los Anđelesu.

"Ja sam njega zvala na večeru, odvela sam ga na večeru i ja sam je i platila. Imala sam neku drugu ideju kako će se to razviti, ali se nije tako razvilo. Iz razloga što je on imao neku potpuno drugu ideju u glavi. Ako njega pitaš on će reći da kada me je vidio, rekao je sebi da će da me oženi. Kao što sam rekla ja sam imala totalno drugu ideju u glavi. Mislila sam da će to biti nešto kraćeg roka, a ispostavilo se da će to biti čovjek mog života", rekla je glumica gostujući na Kurir televiziji.

Poslovne obaveze su ih često razdvajale, a oni su uspjeli da opstanu uprkos svemu. Četiri godine kasnije, tačnije 2019. dobili su kćerku Noru Grej, a nakon toga su upriličili i bajkovito vjenčanje u Toskani, o kome su pisali svi svjetski mediji. Ceremoniji o kojoj je pisao cijeli svijet, prisustvovalo je oko 190 zvanica. Svi svjetski mediji tada su pratili ovaj događaj, a prestižni magazin "Vog" svrstao je njihovo vjenčanje među 10 najljepših te godine.

"Na samom početku večere zamolila sam sve goste da popiju po čašicu rakije. To je poznato srpsko piće koje je u našoj tradiciji već stotinama godina", rekla je Nina tada za magazin "Vog".

