Prezgodan Nejtan iz hit serije 2000-ih nestao sa ekrana: Danas izgleda još bolje

Ako ste gledali seriju One Tree Hill sigurno vam je Nejtan bio simpatičan, evo kako slavni glumac izgleda poslije 20 godina.

Izvor: LE FLOCH / Sipa Press / Profimedia

Džejms Laferti, poznat po ulozi Nejtana Skota u popularnoj seriji One Tree Hill, zauvijek će biti zapamćen kao omiljeni košarkaš iz 2000-ih. Iako je nakon serije imao nekoliko manjih uloga, lik Nejtana i dalje izaziva nostalgiju među fanovima.

Džejms je svoju karijeru započeo još u djetinjstvu, ali prava prilika za uspjeh došla je sa One Tree Hill, gdje je igrao Nejtana – talentovanog košarkaša sa komplikovanim porodičnim životom. Kroz seriju, njegov lik je prošao nevjerovatan razvoj – od problematičnog tinejdžera do odgovornog oca i muža.

Iako danas ne viđamo često Džejmsa u velikim projektima, njegov glumački talenat i dalje oduševljava, a njegov privatni život ostaje u velikoj mjeri tajna.

No, Džejms nije samo glumio – njegova kreativnost je bila očigledna i iza kamere. U kasnijim sezonama, preuzeo je režiju nekoliko epizoda, čime je dodatno potvrdio svoj talenat i svestranost u industriji.

Izvor: SYSPEO / Sipa Press / Profimedia

Nakon završetka serije 2012. godine, Laferti je nastavio da radi u zabavnoj industriji, ali uglavnom u manjim projektima. Glumio je u seriji "Underground" i filmu "Small Town Crime", a kao producent i reditelj potpisao je i seriju "Everyone is Doing Great", koja prati život bivših tinejdž zvijezda.

Izvor: Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Iako je svoj privatni život dugo čuvao samo za sebe, Džejms je poznat po tome da se aktivno uključuje u humanitarne projekte i sportskim događanjima koja prikupljaju sredstva za dobrotvorne svrhe. Osim toga, veza s glumicom Aleksandrom Park, s kojom je bio angažovan na seriji "The Royals", postala je javna, a par se vjerio.

Danas, sa 39 godina, Laferti je i dalje u odličnoj formi i izuzetno šarmantan, uprkos tome što je dobio nekoliko sijedih. Zanimljivo je da i dalje privlači pažnju, što je jasno iz brojnih komentara obožavateljki koje ga smatraju pravim "šmerkerom".

(MONDO)