Srceparajuća poruka Meline Džinović nakon razvoda: Pronašla se u bolnim stihovima

Melina Džinović se samo jednom oglasila nakon razvoda.

Izvor: ATA / A.H. / Antonio Ahel

Haris i Melina Džinović započeli su svoju ljubavnu priču još 2002. godine, a tokom zajedničkog života dobili su sina Kana i kćerku Đinu. Nakon 12 godina veze, odlučili su da ozvaniče svoju ljubav brakom.

Posljednjih mjeseci Melina se preselila na Azurnu obalu, u Monako, gdje se posvetila poslu u modnoj industriji. Nedavno se oglasila na Instagramu, gdje uglavnom objavljuje sadržaj vezan za svoj posao, a tom prilikom je podijelila stihove pjesme Jovane Pajić "Prezime se briše".

Izvor: Instagram printscreen / hamelofficial

Njena objava podstakla je komentare da se pronašla u pjesmi, a dio koji je podijelila glasi:

"Boli me mozak, boli me tijelo, oči mi presušile, suze ih ugušile, to ludilo je čisto, a samo jednom, a samo jednom, nešto kad bih popila, sebe bih potopila."

Podsjećamo, nakon razvoda od Harisa, Melina je odlučila da se odrekne njegovog prezimena i vrati svoje djevojačko – Galić.

"Prevareni muž zadnji sazna"

Kako je ranije pričao pjevač, njih dvoje su se upoznali u Sarajevu, potpuno spontano, a njihov odnos krenuo je iz avanture.

Podsjetimo, Džinović je odlučio da prekine ćutnju, a kako tvrdi, razlog za razvod je Melinino navodno nevjerstvo.

"Ona zna razlog, ona je napustila mene, nisam ja nju. Ja ne znam ništa, uglavnom prevareni muž zadnji sazna. Kažu ljudi da je razvod poslije smrti najteža stvar. Ja bih to malo demantovao. Ako se tebi ne sviđa da budeš sa mnom, neću ni ja s tobom", rekao je Haris za Showbuzz.

Otpor Melininih roditelja zbog razlike u godinama

Haris je jednom prilikom govorio za medije o tome kako Melinini roditelji u početku nisu bili za njihov odnos, ističući da je jedan od glavnih razloga zapravo velika razlika u godinama.

Izvor: ATA AHEL

"U početku, njeni roditelji su imali strašan otpor. Posebno zbog velike razlike u godinama", pričao je svojevremeno Haris u intervjuu za "Gloriju" i dodao da je sve to Melina teško podnijela:

"Sjećam se da sam joj govorio: 'Proći će to brzo! Vidjećeš, kad saznaju da si trudna, sve će biti drugačije!' Upravo je bilo tako. Sad su ludi od sreće što su dobili unuku", istakao je on i dodao da je nakon nekog vremena sve bilo u najboljem redu.

Pogledajte kako Melina izgleda nakon razvoda:

(Blic.rs/Mondo)