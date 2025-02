Baka Prase gubi milione nakon gašenja YouTube kanala: Na hranu dnevno troši 500 evra

Brisanje YouTube kanala predstavlja ozbiljan finansijski i profesionalni udarac za srpskog influensera

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, obavijestio je noćas svoje pratioce da su mu svi Jutjub kanali obrisani, što je izazvalo lavinu reakcija i brojna pitanja o tome ko stoji iza ove odluke i iz kog razloga je donijeta.

Baka Prase godinama je bio jedan od najplaćenijih jutjubera u regionu, a prema podacima sajta "Social Blade", samo od pregleda na Jutjubu mjesečno je zarađivao oko 13.500 evra. Njegova godišnja zarada od ove platforme, uključujući i sponzorske ugovore, procjenjuje se na više od 162.000 evra.

Međutim, kada se saberu svi njegovi izvori prihoda, pretpostavlja se da je njegova mjesečna zarada prelazila čak 100.000 evra, što mu je omogućilo luksuzan način života. Njegovi snimci bilježili su stotine hiljada pregleda, a on nikada nije krio da mu je popularnost donijela finansijsku sigurnost.

U jednom od svojih videa otkrio je na šta troši novac na mjesečnom nivou:

"Imam lizing za BMW-a, to je mjesečno otprilike 3.500 evra, imam rentu stana i sve troškove koji idu uz stan, to je oko 6.000. Hrana mi dnevno košta između 300 i 500 evra, jer uvijek zovem sve da ne bih jeo sam. Mogu da priuštim te ručkove i nije mi problem. Troškovi hrane mjesečno su mi 10.000 evra, znam da je pretjerano, ali tako živim, jer tako mogu, kraj priče. Mjesečni troškovi su mi preko 50.000 evra, ljudi možda neće da vjeruju u to, ali vidi se i po klipovima koliko para dajem, surovi su mi troškovi", izjavio je Baka Prase u snimku koji je šokirao mnoge.

Trenutno živi u luksuznom penthausu u Beogradu na vodi, a jednom prilikom otkrio je da je za novogodišnju dekoraciju svog doma potrošio više od 50.000 evra.

Ovako izgleda penthaus Bake Praseta u Beogradu na vodi:

Brisanje njegovih Jutjub kanala predstavlja ozbiljan finansijski i profesionalni udarac za Ilića, dok se razlozi i dalje istražuju.

