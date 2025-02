Najveći negativac u "Titaniku" rođeni je Balkanac: Promijenio prezime jer niko nije znao da ga izgovori pravilno

Najveći negativac u Titaniku rođeni je Balkanac, evo zašto je promijenio prezime

Izvor: Profimedia/LANDMARK MEDIA / Alamy

Slavni američki glumac Bili Zejn stekao je svetsku slavu zahvaljujući ulozi harizmatičnog, ali sebičnog i manipulativnog Kaledona Hoklija u kultnom filmu "Titanik". Podsjetimo, njegov lik pokušava da osvoji i zadrži lijepu Rouz (Kejt Vinslet), dok se istovremeno trudi da je razdvoji od Džeka (Leonardo Di Kaprio), njenog pravog izbora.

Međutim, iako je "Titanik" bio ogromna prekretnica u njegovoj karijeri, Zejn koji je 24. februara proslavio 59. rođendan, nakon ovog ostvarenja nikada nije ponovio takav uspjeh.

Izvor: printscreen/youtube/Titanic Movie/Pelicula

Njegova glumačka karijera nije potpuno zamrla, ali više nije bio dio projekata koji su dostigli popularnost ovog filma. Uz to, njegov nekadašnji imidž zavodnika i glavnog negativca polako je izbledeo.

Porijeklo sa Balkana

Interesantno je da mnogi ne znaju da Bili Zejn zapravo vuče korijene sa Balkana. Njegova porodica potiče iz Grčke, a njegovo pravo prezime je Zanetakos. Kada su se njegovi roditelji preselili u Ameriku, odlučili su da pojednostave prezime i prilagode ga novom okruženju – pa je Zanetakos postao Zejn, koje zvuči prirodnije u engleskom govornom području.

Odrastajući u Čikagu, Zejn je gradio karijeru u Holivudu, ali nikada nije zaboravio svoje grčke korijene. Iako ga publika najviše pamti kao neprikosnovenog negativca iz Titanika, njegov glumački opus obuhvata brojne filmske i televizijske uloge, kroz koje je ostavio svoj pečat u industriji zabave kroz filmove i serije kao što su: "The Silence of the Hams", "Fantom", "Twin Peaks", "Zoolander", "Charmed", "Avatar", "Murders, She wrote", "Back to the Future" i mnogi drugi.

Danas izgleda dosta drugačije nego u vrijeme najveće slave, ali je i dalje zadržao prepoznatljivi šmek zbog čega je i dalje mnogima omiljeni "zlikovac".