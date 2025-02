Kejti Peri riješila da otputije u svemir: Već je nastala prava drama sa ženom milionera prije polijetanja

Pop zvijezda Kejti Peri, zajedno sa grupom slavnih žena, uskoro će postati deo istorijskog ženskog leta u svemir.

Pop zvijezda Kejti Peri, poznata po hitovima kao što su "Firework" i "Roar", uskoro će se zaputiti u svemir kao dio istorijskog, prvog ženskog leta na raketi "New Shepard" kompanije "Blue Origin".

Ovaj let, koji će uključivati i partnerku osnivača "Blue Origina" i prvog čovjeka Amazona Džefa Bezosa, Loren Sančez, poznatu Tv voditeljku Gejl King, bivšu NASA naučnicu Aišu Bouv, aktivistkinju Amandu Ngven i filmsku producentkinju Kerian Flin, trebalo bi da bude veliki korak za ženski rod u svemiru.

Međutim, prema informacijama dobro upućenih izvora, ekipa je suočena sa ozbiljnim nesuglasicama, a među zvijezdama navodno dolazi do napetosti zbog različitih mišljenja u vezi sa selekcijom putnica i samim letom.

Kejti Peri (40), koja se trenutno priprema za turneju, otkrila je da je oduvijek vjerovala da ne postoji ništa što ona ne može da uradi, ali šuška se da je pravi razlog njenog putovanja u svemir vezan isključivo za marketinške ciljeve.

Ovaj let biće dio misije NS-31, koja će biti 11. ljudski let na raketi "New Shepard" i 31. u istoriji ovog programa. Do sada je u njemu lansirano 52 ljudi u svemir. Očekivani datum za let je proljeće, ali dok "NASA" i "Blue Origin" pripremaju misiju, ostaje pitanje da li će sve proteći u najboljem redu, i kako će ovaj let promeniti budućnost svemirskih istraživanja.

