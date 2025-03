Pao niz stepenice u hotelu: Čuveni "Gorštak" završio u bolnici

Glumac francuskog porijekla je nakon nesreće završio u obližnjoj bolnici

Glumac Kristofer Lamber pao je niz stepenice u hotelu, i zadobio povredu leđa, zbog čega je hospitalizovan, piše TMZ.

Nakon toga je uslijedila fizikalna terapija, kako bi glumac koji ovog mjeseca puni 68 godina, bio spreman za projekat Tulipomania, rekao je njegov predstavnik za štampu Lukas Konfortini.

Glumac je trebalo da se pojavi ovog vikenda na konvenciji u Švedskoj SciFiWorld ali je gostovanje morao da otkaže. "Iako ima najveće poštovanje prema ljudima koji organizuju te događaje i obožavaocima koji dolaze, nažalost, ovaj put neće moći da bude na konvenciji", izjavio je portparol i otkrio da se nesreća se desila prije nekoliko mjeseci.

Američki glumac francuskog porijekla slavu je stekao ulogom u filmu "Gorštak". Ostvario je zapaženu ulogu u filmu "Lovac na potezu" gdje glumi i njegova bivša supruga Dajan Lejn sa kojom ima kćerku Eleonor.

Prije 14 godina igrao je u filmu "Ghost Rider: Spirit of Vengeance", a 2016. u komediji "Hail, Caesar!", 2018. uslijedila je uloga u "Shadow of the Wolf". Od 1999. u braku je sa Dženifer Halt.

(Žena Blic, MONDO)