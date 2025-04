Najpoznatija "tattoo" umjetnica postala pravoslavka: Odrekla se vještičarenja i krstila se

Nekada smo jedva čekali da vidimo kako Ket Von Di tetovira, a ona zaglibila u poroke. Spas je sada našla u pravoslavlju!

Izvor: Instagram/hekatvond

Ket Von Di, nekadašnja zvijezda rijaliti programa o tetoviranju, tatu majstor kojoj nije bilo ravne, kao i preduzetnica, sada vodi sasvim novi život. Nakon što je decenijama kontoverzi, odlučila je da se "preobrati", te ukloni sve tetovaže tako što ih je prekrila crnom bojom.

Nakon što je ostavila alkohol i opijate, Von Di je postala pobožna, pa se u godini prije korone upustila u istraživanje vjere, da bi se 2023. godine krstila, a prošle godine prešla u pravoslavlje.

Pogledajte kako ona sada pristupa vjeri:

U svom videu na Instagramu napisala je da se nalazi u pravoslavnoj crkvi u Ohaju, a objasnila je da svakom danu predstoji molitva ispred dvije ikone. Takođe, mnoge je iznenadila odlukom da sina školuje od kuće, kojem od malih nogu usađuje vjeru i pravoslavne običaje.

Vjenčala se sa rogovima na glavi, pratile je brojne kontroverze

Njena linija šminke izazvala je kontroverzu nakon puštanja u prodaju karmina pod nazivom "Selektion", jer se ta riječ smatra kontroverznom i neprikladnom u Njemačkoj, gdje je to bio izraz koji se koristio za naciste, koji su odlučivali koji će pojedinci biti izabrani da budu stavljeni na posao, ili da budu ubijeni po dolasku u koncentracione logore tokom Drugog svjetskog rata. To je dovelo do toga da je ruž preimenovan u "Voljeni", a mediji su je nazivali "anti-jevrejkom".

A u junu 2018. godine, je u objavi na Instagramu naznačila da će odbiti da vakciniše svoje dijete i da će ga odgajati na veganskoj ishrani. Međutim, u martu 2020. odrekla se svog antivakserskog stava, rekavši da je bila "potpuno neinformisana" o vakcinaciji i da "uopšte nije antivakser".

Međutim, sve ovo ne bi bilo toliko čudno, da Ket Von Di godinama nije propovedala "vještičarenje" i živjela život u skladu sa "crnom magijom" i okultnim, a na tome je i izgradila svoj imidž i lični brend. Ona se čak vjenčala u crvenoj vjenčanici, sa sve rogovima na glavi, a cijelo vjenčanje je bilo u gotičkom stilu, i mnogi su je tada nazivali "mlada iz pakla".

Da li se nešto promijenilo od kada je postala majka, ipak, ona je riješila da promeni svoj život iz korijena i krsti se u skladu sa katoličkim običajima. Njena odluka je došla godinu dana nakon što je javno na Instagramu rekla da odustaje od "vještičarenja", pošto je podijelila fotografije polica iz kuće i knjiga na njima. Tada je podijelila da je u posljednjih par godina došla do "prilično značajnih spoznaja, te da je bacila sve knjige koje nisu u skladu sa onim što želi da bude".

"Uvijek sam pronalazila lepotu u sablasnom, ali sam se sad zapitala kakav je moj odnos sa ovim sadržajem?"

Nakon što je objavila snimak svog krštenja, svi su bili šokirani. Ceremonija se održala u crkvi, tokom koje je pastor potapanjem Von Di u bazen za krštenje izgovorio molitvu, nakon čega se vidi kako ga Ket grli. Porodica i prijatelji koji su bili prisutni aplaudirali su ovom svetom činu, dok je bilo i puno komentara ispod videa. "Cijelo nebo se raduje", "Dobrodošla u svjetlost sestro!", "Ako se ona odrekla satanističkog, anđeli igraju na nebu", bili su samo neki od komentara.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Pogledajte još slika Ket Von Di: