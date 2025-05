Preminula legendarna komičarka: Zlatni globus i prijateljstvo sa Goldi Hon obilježili su joj karijeru

Komičarka iz sedamdesetih godina Rut Bazi preminula je u 88. godini.

Komičarka iz sedamdesetih godina, Rut Bazi preminula je u 88. godini u ponedjeljak u Teksasu, kako je saopšteno na njenoj zvaničnoj Facebook stranici.

Dijagnostikovana joj je Alchajmerova bolest još 2012. godine, a 2022. je pretrpela moždani udar koji ju je učinio nepokretnom.

Najpoznatija je po ulozi u humorističkoj emisiji NBC-a "Rowan & Martin’s Laugh-In", koja se emitovala od 1968. do 1973. godine. Za tu ulogu je dobila Zlatni globus i bila nominovana za Emi nagradu čak pet puta. Njena partnerka u šouu bila je glumica Goldi Hon.

Rut Bazi se takođe pojavljivala u brojnim popularnim televizijskim emisijama, uključujući "Days of Our Lives", "The Carol Burnett Show", "Alvin and the Chipmunks", "The Berenstain Bears", "The Pink Panther" i film "Freaky Friday" iz 1976. godine.

Bila je pionirka televizijske komedije, čiji je bujni humor ostavio neizbrisiv trag na generacije gledalaca. Njene nezaboravne uloge, prepoznatljiva energija i neodoljiva harizma učinile su je ikonom svog vremena. Iako nas je napustila, njena ostavština živeće kroz smeh koji je nesebično delila s publikom širom svijeta.

