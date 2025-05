Bata Živojinović zbog uloge morao da se oženi koleginicom: Sin legendarnog glumca otkrio i šta mu je pop rekao

Sin Bate Živojinovića, Miljko Živojinović, kaže da se njegov otac nikada nije vjenčao u crkvi sa svojom voljenom Lulom, već samo sa koleginicom Goricom Popović

Velimir Bata Živojinović imao je crkveno vjenčanje s koleginicom 1983. godine na snimanju filma "Kraj rata" reditelja Dragana Kresoje.

Film "Kraj rata" u kojem su Bata Živojinović i Gorica Popović igrali glavne uloge u bioskopima se pojavio 9. jula 1984. godine i postao veliki hit. U jednoj od scena, glavni junaci, Bajo Lazarević i Mirka Lazarević, moraju da se vjenčaju u crkvi, što su Bata i Gorica stvarno i učinili.

Miljko Živojinović ispričao je anegdotu iz pomenutog filma koju je malo ko znao.

"U filmu postoji scena u kojoj se Bajo Lazarević, koga je igrao moj otac, i Milka Lazarević (Gorica Popović) vjenčavaju. Oni su to zaista uradili na snimanju! Kada se završila ceremonija, pop je prišao Bati i pitao ga da li je prije toga bio vjenčan u crkvi, a tata mu je odgovorio da nije. Sveštenik mu je na to rekao: "E pa, sada ste vjenčani sa Goricom! Prošli ste kompletnu proceduru vjenčanja", ispričao je Miljko jednom prilikom za Informer i dodao da je čuvenom glumcu sve to bilo veoma smiješno:

"Šalio se da je vjenčanje bilo pravo, ali da nije bilo ni poljupca, niti onoga što praktikuju parovi prve bračne noći".

