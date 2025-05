Mnogi ga smatraju najboljim frajerom Holivuda: Kilijan Marfi slavi rođendan

Poznati srcelomac Kilijan Marfi razlikuje se od svih drugih zvijezda - ne samo da je njegova karijera lako mogla da krene drugim putem da nije bilo jednog Srbina, već je svih ovih godina veran samo jednoj ženi iako se s njom ne pojavljuje često u javnosti

Izvor: YouTube/BBC

Jedan od najupečatljivijih i najtajanstvenijih glumaca današnjice, oskarovac Kilijan Marfi, 25. maja slavi svoj 49. rođendan. Iako je poznat po rezervisanosti i želji da privatni život drži podalje od reflektora, Marfijeva karijera govori više od hiljadu riječi – on je glumački kameleon i umjetnik čija se posvećenost transformaciji gotovo graniči sa opsesijom.

Inače, Kilijan Marfi je najstariji od četvoro djece, rođen je i odrastao u mirnom gradiću Balintempl, nedaleko od Korka u Irskoj. Njegov otac bio je školski inspektor, a majka profesorka francuskog jezika – koji Kilijan danas govori s lakoćom. Odrastanje u akademski nastrojenoj porodici u njemu je razvilo radoznalost i bogatu unutrašnju strukturu koju će kasnije pretočiti u glumu.

Muzička karijera

U mladosti ga je, međutim, više privlačila muzika nego pozornica. Zajedno sa bratom osnovao je rok bend neobičnog imena – "Sons of Mr. Green Genes", inspirisani ekscentričnim Frenkom Zapom.

A Son Of Mr Green Genes Izvor: YouTube

Kilijan je pisao pjesme, svirao gitaru i sanjao muzičku karijeru. Toliko su bili dobri da im je londonska izdavačka kuća "Acid Jazz Records" ponudila ugovor za pet albuma. Ipak, sudbina je imala drugačije planove.

Jedan slučajan odlazak u pozorište promijenio je sve – dramska adaptacija "Paklene pomoranže" u izvođenju trupe iz Korka zapalila je u njemu iskru. Umjesto gitare, u ruke je uzeo skripte sa tekstovima. Umjesto bine za koncerte, odabrao je "daske koje život znače".

Izvor: printscreen/youtube/Dan Everitt

Konačna odluka da odbiju muzički ugovor došla je i iz porodičnih razloga – njegov brat je tada još bio srednjoškolac i nije želio da napusti obrazovanje zarad neizvjesne muzičke budućnosti. Danas je inženjer dizajna i živi u Dablinu, kao i drugi članovi porodice Marfi.

Otkrio ga Srbin

Kilijan se zatim posvetio pozorištu i vrlo brzo dokazao kao glumac koji može mnogo više. Preselio se iz Korka u London, a ubrzo ga je primijetio srpski reditelj Goran Paskaljević, koji mu je povjerio jednu od glavnih uloga u filmu "Kako je Hari postao drvo" (2001). Ta saradnja otvorila mu je vrata kinematografije.

Kako je Hari postao drvo Izvor: YouTube/Mobile Gaming cent

Ovaj film je te godine bio u trci za Zlatnog lava, koji mu je ipak izmakao, ali je dobio mnogo pohvala kritičara.

Pravu pažnju publike i kritike pridobio je filmom "Disco Pigs" (2001), a zatim i ulogom u horor hitu "28 dana kasnije" reditelja Denija Bojla, koji ga je lansirao u međunarodne vode. Uslijedili su filmovi "Intermission", "Doručak na Plutonu", za koji je dobio nominaciju za Zlatni globus, kao i saradnje s velikim imenima – od Kristofera Nolana do Daren Aranofskog.

Uprkos uspjehu, Kilijan nikada nije poklekao pod pritiskom slave. Njegov prepoznatljiv izraz lica – kombinacija hipnotišućih plavih očiju i kontrolisanih emocija – postao su mu zaštitni znak.

Izvor: YouTube/screenshot/Universal Pictures

Glumac koji ne koristi društvene mreže, rijetko daje intervjue, i gotovo nikada ne dolazi u Holivud osim kada mora, postao je antiteza moderne zvijezde.

Ipak, ono što ga je pretvorilo u globalni fenomen jeste uloga Tomija Šelbija u seriji "Peaky Blinders". Njegov prikaz ratnog veterana, vođe bande i čovjeka s duboko zakopanim traumama, osvojio je publiku širom svijeta – posebno ženski dio, koji ga je proglasio se*s simbolom, iako se on sam sa tim nikada nije poistovećivao.

Ljubavni život

Uprkos interesovanju žena, Kilijan je ostao vijeran samo jednoj - supruzi Ivon Mekginis, umjetnicom sa kojom je u braku od 2004. godine, a sa kojom je dobio sinove Malačija i Arana. Danas žive u Monkstaunu, predgrađu Dablina, na obali Irske.

"Dom nam je prije bio u Engleskoj, ali smo se 2015. godine odlučili da se vratimo u Irsku kako bi djeca bila bliže bakama i dekama. A i nama se više sviđa ovdje nego u užurbanom Londonu", ispričao je Marfi u jednom intervjuu, i koji za Monkstoun kaže da je u Dablinu bio poznat kao "rivijera za siromašne", ali da se posljednjih godina to promijenilo i da je sada pun malih prodavnica, galerija i kafića. Sviđa mu se i što je blizu morske obale, iako se iz njihove kuće more vidi samo sa sprata, "kroz prozor dječije sobe, i to ako se propnete na prste".

Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

"Možda bi mi u mojim dvadesetima bilo dosadno u Monkstaunu, ali sada mi odgovara mir. Mnogo čitam, gledam filmove, slušam muziku, šetam s našim labradorom Skautom, ponekad odem na jedrenje ili veslanje... I djeci se sviđa. Prvo su negodovali jer odlazimo iz Londona, ali smo im obećali da će dobiti psa pa su pristali. Naravno, sada ga jedino ja vodim u šetnje, ali uživam u tome. I drago mi je što više ne moram da brijem zaliske", objašnjavao je, aludirajući na frizuru kakvu je morao da ima zbog uloge Tomasa Šelbija u kultnoj seriji “Peaky Blinders”.

Ivon mu je bila i najveća podrška kada je osvojio Oskara za ulogu u "Openhajmeru", a njihov sočan poljubac odjeknuo je salom. Interesantno je i da je to bio prvi put nakon 28 godina da je Kilijan "pokazao" suprugu.

"Prvo pitanje, da li imam karmin po cijelom nosu... Htio sam da ga ostavim", rekao je Kilijan čim se popeo na binu. Slavni 47-godišnjak pripisuje Ivon zasluge za to što je sa obe noge ostao čvrsto na zemlji, uprkos pritisku Holivuda. "Veoma je važno imati nekog takvog. Moj život se ni na koji način nije promijenio, zaista. Još uvijek imam iste prijatelje i idemo na ista mjesta", prokomentarisao je za "People".

On je u svom govoru poručio svojoj porodici da ih voli, a ženi se zahvalio što mu je "partner u životu i umjetnosti".

(MONDO)