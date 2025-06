Vjerio se glumac iz serije "Kako sam upoznao vašu majku": Raskinuo vezu od 8 godina, pa drugoj stavio prsten

Glumac Džejson Sigel (45) se verio.

Glumac Džejson Sigel vjerio je svoju dugogodišnju djevojku Kejlu Radomski. Zvijezda serije "Kako sam upoznao vašu majku" i bivša takmičarka šoua "So You Think You Can Dance" vjerili su se u bajkovitom okruženju biblioteke Hantington u Pasadeni.