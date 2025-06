Traži se zabrana Tompsonovog koncerta: Hiljade Hrvata potpisalo peticiju, situacija se ne smiruje

Peticijom potpisnici zahtijevaju i komunikaciju o razmjeri blokade, te apeluju da se koncert ne održi ukoliko ugrožava zdravlje i dostupnost zdravstvene zaštite budući da će na istom biti preko pola miliona ljudi.

Približava se datum održavanja zagrebačkog koncerta Marka Perkovića Tompsona. U pitanju je događaj koji je podijelio javnost. Dok veliki broj građana planira da prisustvuje koncertu i ne namjerava da propusti ono za šta vjeruju da će biti veliki spektakl, javili su se i oni koji smatraju da taj događaj ne vrijedi rizika koji nosi, jer Zagreb i Hipodrom ne mogu bez posljedica da izdrže toliki broj ljudi.

Kada se tome dodaju nedostatak medicinskog osoblja, bezbjednosna pitanja, ali i vremenski uslovi visokih temperatura, mnogi smatraju da su razlozi više nego dovoljni da događaj potencijalno krene u pogrešnom smjeru.

Novinarka Nataša Škaričić je u petak pokrenula građansku peticiju kojom traži otkazivanje koncerta Marka Perkovića Tompsona 5. jula na zagrebačkom Hipodromu.

"Ne pristajemo na to da se zdravlje i bezbjednost građana Zagreba podređuju koncertu Marka Perkovića Tompsona. Ministarstvo zdravlja od bolnica traži da oslobode 20 posto kreveta zbog koncerta (Ministarstvo zdravlja je to demantovalo, prim. aut.). Zagrebačke bolnice moraju da otpuštaju pacijente kako bi napravile mjesta za moguće povrijeđene sa koncerta. Zatvaraju se ulice, remeti se saobraćaj i svakodnevni život hiljadama građana“, upozorila je Škaričić u tekstu peticije koju je do sada potpisalo nekoliko hiljada građana.

"Ko će da odgovara za ugrožavanje života pacijenata kojima će biti otežan ili onemogućen pristup ambulantama? Ko preuzima odgovornost ako bolesnik sa pogoršanjem hronične bolesti ostane bez kreveta? Zašto koncert postaje važniji od zdravlja, bezbjednosti i osnovnih prava građana?“ dodala je.

Peticijom potpisnici zahtijevaju trenutnu obustavu zahtijeva za oslobađanje 20 posto bolničkih kapaciteta u Zagrebu, otvorenu komunikaciju prema građanima o razmjeri blokade, da se koncert ne održi ukoliko ugrožava zdravlje i dostupnost zdravstvene zaštite, kao i odgovornost Grada Zagreba i Ministarstva zdravlja za sve posljedice.

"Ovo nije priprema za bezbjednost, ovo je kapitulacija pred spektaklom“, naglasila je Nataša Škaričić, prenosi Dnevnik.hr.

