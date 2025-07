Bend Guns'n'Roses konačno u Beogradu, a sa njima i šok saznanja o članovima benda

Izvor: Photo credits: Guns N’ Roses

Legendarni "Gansi" nastupiće sutra pred publikom na Ušću, a javnost je u prilici da otkrije i šokantne detalje iz života članova benda.

Basista benda Daf Mekagan, koji je vodio bitku sa alkoholom, bio je na ivici smrti prije tridesete godine. Gostujući u jednoj emisiji otkrio je šok detalj - nije pio vodu 12 godina!

"Tijelo mi je otkazivalo, kosa mi je opadala. Nisam pio nikakvu vodu. Pio sam samo alkohol. Bukvalno nisam popio čašu vode 12 godina, i ne šalim se", apočeo je svoju priču Mekagan za axstv. Sa samo 28 godina, vjerovao je da mu je ostalo još vrlo malo života.

Vidi opis Jeziva ispovijest basiste "Gansa": Daf Mekagan 12 godina nije pio vodu, pankreas mu eksplodirao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: (Petar Stojanović - MONDO) Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: (Petar Stojanović - MONDO) Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: (Petar Stojanović - MONDO) Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: (Petar Stojanović - MONDO) Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: (Petar Stojanović - MONDO) Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: (Petar Stojanović - MONDO) Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: (Petar Stojanović - MONDO) Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: (Petar Stojanović - MONDO) Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: (Petar Stojanović - MONDO) Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: (Petar Stojanović - MONDO) Br. slika: 10 10 / 10

"Došao sam do tačke kada sam pomislio: 'Pa, doguraću nekako do tridesete i to će biti to.' Bio sam potpuno pomiren s tim,“ rekao je on.

Prekretnica se dogodila jednog jutra, kada se probudio sa nesnosnim bolovima. "Mislio sam da su to samo oštri bolovi od gasova. Ali ono što se desilo je da mi je pukao pankreas", prisjeća se Mekagan. Njegovi digestivni enzimi su, kako kaže, počeli da "plešu" po unutrašnjim organima, nagrizajući ih kao kiselina.

To je bio trenutak kada je dotakao apsolutno dno.

Najpotresniji momenat koji ga je zauvijek promijenio dogodio se u bolničkoj postelji. Njegova majka, koja je bolovala od Parkinsonove bolesti, došla je da ga posjeti.

"Ona ulazi u invalidskim kolicima, plače. Iz mene vire cjevčice... U tom trenutku sam shvatio: redosljed stvari je ovde potpuno pogrešan. Ja bi trebalo da brinem o njoj, a ne ona o meni", ispričao je Mekagan kroz suze. "Ja sam najmlađi sin... i sje*ao sam stvar. Obećao sam da ću to popraviti".

Nakon izlaska iz bolnice, odbio je odlazak na rehabilitaciju uz reči koje su definisale novi početak basiste benda Guns 'n Roses.

"Ne razumijete. Ja sam je*eno gotov. Gotov sam". Od tog trenutka, njegov život se, kako kaže, promijenio iz korijena. "Moj život se okrenuo za 180 stepeni od tog momenta do danas".

Daf Mekagan je danas trezan, uspješan muzičar i porodičan čovjek, a njegova priča služi kao snažno upozorenje na razorne posljedice zavisnosti.

(Telegraf, MONDO)