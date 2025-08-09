"Malo je starija od tvoje ćerke": Bivši muž Džesike Albe samo što se razveo, a već pronašao 20 godina mlađu manekenku

Velika se prašina digla zbog razlike u godinama.

Izvor: Dia Dipasupil / Getty images / Profimedia

Producent Keš Voren viđen je u društvu 20 godina mlađe djevojke, šest mjeseci nakon što je njegova bivša supruga Džesika Alba podnijela papire za razvod. Nova romansa izazvala je lavinu komentara, a najviše kritika usmjereno je na veliku razliku u godinama između partnera.

Bivši muž čuvene glumice Keš Voren (46) bio je na večeri sa manekenkom Hanom Sun Dor (26) u Los Anđelesu.

Pogledajte kako izgleda 20 godina mlađa devojka Keša Vorena:

"Najstarija ćerka mu ima 17 godina", "Mini verzija Džesike Albe, tipično", "Očigledno ima tip žene", "Sram te bilo. Malo je starija od tvoje djece", "Obično ne pišem ovakve komentare, ali pomislio sam da mu je ćerka", komentarišu na Instagramu.

I Džesika Alba i njen bivši muž našli mlađe partnere



Veza još nije potvrđena, dok je Džesika Alba (44) zvanično sa glumcem Denijem Ramirezom (32), sa kojim je bila na odmoru u Kankunu, a uhvaćeni su i kako se ljube.

"Srećan sam zbog nje. Ne poznajem ga, ali čini se kao dobar dečko", rekao je za TMZ Keš Voren o novom partneru svoje bivše supruge. Poručio je tada da je singl uz komentar: "Javite mi ako nekoga nađete".

Podsjetimo, glumica i producent bili su u braku 16 godina. Imaju ćerke Onor (17), Heven (13) i Hejzu (7).Bivši supružnici su u dobrim odnosima, pa je Džesika Alba na Dan očeva poručila Kešu Vorenu:

"Naše bebe nisu mogle da imaju boljeg oca, nježnog, ljubaznog koji je tu uz njih. Uvijek zna šta da kaže. Divim se tvom strpljenju i načinu na koji podržavaš njihovu nezavinost, a zbog tebe se osećaju bezbedno i opušteno nakon svakog razgovora. Hvala ti što si im bio oslonac".

( Kurir/ MONDO)