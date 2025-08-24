Zbog uloge Bonda odbio Mančester Junajted: Usudio se da kraljici kaže "ne"

Legendarni Šon Koneri preminuo je prije pet godina u 90. godini, a iz javnosti se povukao u aprilu 2011. godine.

Izvor: © 1964 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. and Danjaq, LLC.

Na sutrašnji dan, 25. avgusta, rođen je legendarni glumac i zvijezda Holivuda Šon Koneri, koji bi proslavio 95 godina. Čuveni glumac napustio nas je 2020. godine, okružen porodicom u svom domu na Bahamima.

Ankete sa pitanjem ko je najbolji Džejms Bond pojavljuju se i dan danas, decenijama nakon prve uloge, koju je odigrao upravo Koneri.

Ulogu Džejms Bonda, po kojoj je postao poznat širom svijeta, odigrao je maestralno, a igrao je u sedam ostvarenja iz 007 franšize i najzaslužniji je što je popularni tajni agent postao jedan od kultnih heroja prošlog vijeka, namijenjenih širokim narodnim masama.

Majka čistačica i otac vozač kamiona

I sam je bio čovjek iz naroda. Nije imao "kraljevsko" porijeklo, niti je pripadao nekom škotskom klanu čije se bogatstvo prenosilo sa koljena na koljeno.

A young Sean Connery.pic.twitter.com/ruz1xDQ1yh — Capturing The Movies (@EternallyJustMe)August 20, 2025

Šon Koneri poticao je iz radničke porodice – majka je bila čitačica, otac fabrički radnik i vozač kamiona.

Jedan od najvećih šmekera 20. vijeka svijet je ugledao 1930, u vrijeme koje nije obećavalo, između dva rata. Roditelji su bili toliko siromašni da su ga kao bebu, umjesto u kolijevku, stavljali u fioku da spava.

Elizabeta mu nudila titulu viteza

Tomas Koneri, kako je glasilo njegovo pravo ime ponosnog Škota, dugo je odbijao titule koje mu je nudila britanska kraljica, ali na kraju je ipak klekao pred Elizabetu i postao vitez. Na ceremoniju je došao u tradicionalnom škotskom kiltu.

Izvor: Profimedia

Glancao mrtvačke sanduke, odbio Mančester

Napustio je školu sa 13 godina kako bi doprinijeo kućnom budžetu: raznosio je novine, mlijeko, bio šegrt u mesari. Glancao je mrtvačke sanduke, isporučivao ugalj, radio kao spasilac na plaži, a tri godine služio je u kraljevskoj mornarici. Sve to vrijeme bavio se bodibildingom, čak postao i prvak Škotske.

Stasit, mišićav, sa visinom od 188 centimetara, zahvaljujući savršenim tjelesnim proporcijama dobio je posao modela – da pozira nag na časovima slikarstva. Obreo se i u svijetu fudbala. Nakratko, doduše, ali dovoljno da ispolji talenat i dobije ponudu od ni manje ni više nego - Mančester Junajteda.

Sean Connery on the set of Goldfinger in 1964.pic.twitter.com/xynI6HYhCs — Old England in Colour (@englandincolour)August 13, 2025

"Odbio sam jer sam znao da karijera fudbalera traje do tridesetih. Mislim da mi je to bila jedna od boljih odluka u životu", otkrio je Šon Koneri jednom prilikom, nakon koje mu je došla i uloga o Bondu.

Prvi film o Bondu, ostalo je istorija

Godinu dana kasnije, sredinom pedesetih, debitovao je kao glumac. U početku su to bile sporedne uloge, koje nisu mnogo obećavale. Presudan je bio ratni film "Najduži dan", gdje je igrao pored tad već legendarnih Ričarda Bartona, Džona Vejna, Roberta Mičama, Henrija Fonde.

Izvor: YouTube/Movieclips

Sljedeće, 1962. godine, dobio je poziv koji se ne odbija. "Doktor No", prvi film iz serijala o Džejmsu Bondu, otvorio mu je sva vrata, a ostalo je – istorija.

Legendarni Šon Koneri preminuo je u 90. godini, a iz javnosti se povukao u aprilu 2011. Viđen je na US openu 2012. gde je davao podršku škotskom teniseru Endiju Mareju u finalu protiv srpskog tenisera Novaka Đokovića.

(Mondo)