Tajni snimak Dajane i Čarlsa otkriva istinu o njihovom braku: Pitali ga da li je voli, njegov odgovor šokirao svijet

Arhivski snimak iz 1981. godine, koji je tek 2022. postao dostupan javnosti, na upečatljiv način osvjetljava kompleksan odnos princeze Dajane i tadašnjeg princa Čarlsa. Snimljen tokom perioda njihove vjeridbe, materijal jasno nagovještava da njihov brak nije bio bajka, već priča sa mnogo tenzija i nerazumijevanja. U ovom rijetkom trenutku, Lejdi Di ne skriva svoje nezadovoljstvo, a njen govor tijela govori više od hiljadu riječi.

Na pitanje "Da li volite jedno drugo", Lejdi Di je odgovorila "naravno", dok je Čarls dao jedan zanimljiv odgovor. "Šta god ljubav značila", rekao je on, nakon čega Dajana nije mogla da sakrije emocije na svom licu.

Komentari stručnjaka

Stručnjaci za kraljevsku porodicu kažu, da je pravi video "šokantan" i "nevjerovatan". Izgled njenog lica govori sve. "Nikad prije nisam vidio da tako jasno pokazuje svoje nezadovoljstvo pred kamerama, to je sjajan snimak", rekao je istoričar kraljevske porodice, Pirs Brendon.

S druge strane, pisac Ričard Kej dodao je, kako je tišina koja je nastala nakon komentara bila jeziva, piše Žena.rs. "Zapravo možete vidjeti kako se sjaj u njenim očima gasi. Cijeli svijet joj se srušio", kaže Dajanin biograf Endru Morton.

