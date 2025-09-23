Njegov najveći strah mogao bi postati realnost: Ben Aflek proživljava pravu noćnu moru zbog Dženifer Garner

Ben Aflek se nadao da njegova bivša supruga Dženifer Garner neće ponovo stati na ludi kamen.

Glumica Dženifer Garner uskoro će ponovo stati pred oltar, ovog puta sa dugogodišnjim partnerom Džonom Milerom. Nakon višemjesečnih nagađanja Dženifer Garner konačno uslikana sa vjereničkim prstenom na ruci, a izvori bliski paru tvrde da je uveliko u pripremama za vjenčanje.

I dok je Garner, kako se priča, presrećna i potpuno posvećena planiranju, njen bivši suprug Ben Aflek navodno se teško miri sa tim vijestima.

"Za Bena je ovo prava noćna mora", otkrio je izvor za RadarOnline.

"Imao je potajnu nadu da će Dženifer odustati i predomisliti se, ali sada je jasno da to neće biti slučaj. Mora da se suoči s tim da će ona biti zvanično udata i vezana za drugog čovjeka koji će živjeti pod istim krovom i provoditi vrijeme s njegovom djecom."

Dženifer započinje novo poglavlje

Garner i Miler u vezi su od 2018. godine. Miler, diplomac Stenforda i direktor kompanije KaliBurger i njenog matičnog preduzeća Kali Group, drži se podalje od javnosti uprkos poslovnim uspjesima.

Njihova ljubav je uglavnom van domašaja medija, ali prijatelji tvrde da je glumica sada potpuno sigurna u svoju odluku.

"Džen je dugo vagala da li da se uda za Džona. Sada svima govori da se svadba definitivno sprema, da su srećni i da je on njena srodna duša. Već istražuje lokacije, muziku, pozivnice, pravi listu gostiju jasno je da je duboko u planiranju", otkrio je jedan insajder.

Par je nedavno viđen u Brentvudu, opušten i zaljubljen, dok su šetali držeći se za ruke.

"Ona bez šminke, sa puštenom kosom, on u jakni i farmerkama. Izgledali su kao sasvim običan, normalan par, bez holivudskih manira", ispričao je očevidac.

Aflekova tiha borba

Za Bena vijesti o vjeridbi dolaze u nezgodnom trenutku, nedugo nakon razvoda od Dženifer Lopez. Svoj 53. rođendan obilježio je skromnim ručkom sa djecom, Finom i Semom, u kafiću u Santa Moniki, daleko drugačije od onog na šta je navikao.

"Benu je trenutno teško. Prijatelji ga obilaze i provjeravaju kako je", naveo je izvor blizak glumcu.

