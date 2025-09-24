Ko je sve htio da bude gospođa Kojić? Igor važi za zavodnika, a ženio se dva puta

Igor Kojić važi za pravog zavodnika, a tokom godina uspio je da osvoji srca mnogih atraktivnih dama.

Vijest da se Igor Kojić razveo nakon samo pet mjeseci braka sa Sofijom, godinu dana mlađom od njega, iznenadila je javnost. Ovo je drugi neuspjeli brak sina poznatog pjevača Dragana Kojića Kebe. Podsjetimo, Igor je prethodno bio u braku sa pjevačicom Severinom Vučković, od 2015. do 2021. godine.

Ipak, Igor je godinama unazad poznat i kao veliki zavodnik, a kroz medije su prolazila brojna imena djevojaka koje su mogle ponijeti prezime Kojić, ali do toga nikada nije došlo.

Jelena Žeželj

Igor je bio u vezi sa voditeljkom Jelenom Žeželj. Ljubav se izrodila iz prijateljstva, a 2008. su ušli u vezu.

"Toliko su svi mislili da smo u vezi i toliko su nas novinari proganjali da smo se često šalili kako ćemo se i stvarno smuvati. Inače, bili smo veoma dobri drugovi i stvarno nismo razmišljali o tome da uđemo u vezu. Sve se desilo spontano", rekla je jednom prilikom Jelena o njihovoj vezi.

Jelena je kasnije zbog ljubavi je odlučila da napusti Srbiju i odselila se u Kaliforniju, gdje i danas živi sa suprugom i djecom.

Katarina Radivojević

Igor je bio u kratkoj vezi sa glumicom Katarinom Radivojević, a svoju romansu držali su u strogoj tajnosti. Kako se navodi, Kojić je lijepu glumicu ostavio zbog Severine.

Severina

Severina i Igor tajno su se vjenčali u istarskim Balama 2015. godine, a njihov odnos privukao je veliku pažnju. Igor je 15 godina mlađi od hrvatske zvijezde.

Njih dvoje upoznao je estradni menadžer Evdin Softić, koji je jednom prilikom otkrio kako je došlo do susreta.

"Igor je bio moj prijatelj, a sa Severinom sam odavno porodica. Drago mi je zbog toga što se njihova veza završila brakom"

Teodora Bjelica

Nakon razvoda od Severine, Kojić je ušao u vezu sa glumicom Teodorom Bjelicom, a javnost je saznala za njih kada su uslikani na Kopaoniku. Teodora se pojavljivala u brojnim serijama i filmovima, a najpoznatije uloge su joj u filmu "Južni vetar", "Slatke muke" I "Tri muškarca i tetka".

Njih dvoje su rasknuli, a razlog je bio drugačijih ambicija i to što je Igor bio neozbiljan kada je njihova veza u pitanju. Oni nisu ostali u kontaktu nakon raskida, a Teodora je svojevremeno govorila o njihovom razlazu.

"Jednostavno, nismo se poklopili. S godinama sam naučila da ne trošim vrijeme na ljude i odnose koji mi ne prijaju. Bez zle krvi odlazim i toj osobi poželim sve najbolje", rekla je Bjelica.

Sofija

Sofija i Igor vjenčali su se 3. januara u opštini, a javnost je bila zaintrigirana razlikom u godinama, pošto je Igor 15 godina stariji od mlade.

"Moje srce je i zauzeto i oduzeto. Ne bih sada komentarisao svoju stranu privatnog života, trudim se da uživam, sve je uvijek kod mene bilo u najboljem redu, volim, postojim, ponašam se normalno. Vidio sam šta je tata izjavio, to je bilo malo užurbano, ali dobro, neka je... Nikada se nisam krio ni od novih, ni od starih ljubavi, tako da trudim se da svaki dan imam novu ljubav, a postoji samo jedna jedina, ona je na nebu", govorio je Igor o Sofiji.

Ipak, ljubav nije potrajala pošto su se razveli već krajem avgusta. Oni su sporazumno stavili tačku na brak.

"Igor i Sofija su prije nekoliko dana potpisali sporazumni razvod u jednoj advokatskoj kancelariji na Novom Beogradu i riješili da se svako okrene svojim planovima i životu. Keba je presrećan, kao i cijela porodica, jer od samog početka nisu smatrali da je ona pravi izbor za njega", otkriva izvor blizak porodici Kojić za Informer.

