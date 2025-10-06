Preminuo sin Tine Tarner: Tužna vijest uslijedila samo dan nakon njegovog rođendana

Ajk Tarner Junior, usvojeni sin muzičke legende Tine Tarner, preminuo je u bolnici u Los Anđelesu.

Vijest o smrti sina Tine Traner - Ajka Tarnera Juniora, potvrdila je Tinina sestričina, Žaklin Bulok, koja je otkrila da je Ajk godinama imao zdravstvenih problema. On je 3. oktobra proslavio 67. rođendan, a preminuo je narednog, prenosi People.

"Godinama je imao problema sa bubrezima zbog lošeg zdravlja, a posljednjih godina se borio i sa srčanim oboljenjima. Prošlog mjeseca je imao i moždani udar", rekla je Žaklin, ističući koliko je dugo Ajk Tarner imao zdravstvenih poteškoća.

"S velikom tugom objavljujem vijest o smrti mog rođaka, Ajka Tarnera mlađeg", izjavila je Bulok za Page Six. "Džunior mi je bio više od rođaka - bio mi je kao brat, jer smo odrasli zajedno u istoj poznatoj porodici."

Rođen 1958. godine kao sin Ajka Tarnera i Lorin Tejlor, Ajk mlađi je kasnije usvojen od strane Tine Tarner, kraljice roka. Iako je odrastao u poznatoj muzičkoj porodici, veći dio života je provodio daleko od medijske pažnje, birajući privatnost i miran život van reflektora.

Ajk Junior je tokom života pretrpio brojne lične gubitke. Njegov biološki otac, Ajk Tarner, preminuo je 2007. godine, dok je nedavno izgubio i svoju majku, Tinu Tarner, 2023. godine.

Tina i Ajk Stariji imali su zajedno četvoro djece. Muzička legenda usvojila je Ajkovu dvojicu sinova, Ajka Mlađeg i Majkla, iz njegove prethodne veze sa Lorin Tejlor. Kasnije su zajedno dobili svoje prvo i jedino zajedničko dijete, sina Ronija Tarnera, dok je Tina već bila majka sinu Rejmondu Krejgu, kojeg je dobila sa Rejmondom Hilom.

Izgubila dva biološka sina

Posljednjih godina života, Tina je doživjela velike tragedije, kada je ostala bez dva sina. Tinin najstariji sin Kreg, kojeg je rodila kada je imala 18 godina nakon što je zatrudnila sa saksofonistom Rejmndom Hilom, preminuo je u julu 2018. godine. Radio je kao prodavac nekretnina i izvršio je samoubistvo u svojoj kući u julu 2018. Imao je 59 godina.

Ubrzo je uslijedio još jedan težak udarac, prije pet mjeseci, kada je ostala i bez drugog sina, Ronija, koji je pronađen mrtav u svojoj kući u Los Anđelesu. Komšije su nekoliko puta pokušale da ga ožive, nisu u tome uspjele. Preminuo je od raka debelog crijeva.

