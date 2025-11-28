logo
Umrla čuvena glumica, bila u zatvoru zbog ubistva: Skandal obilježio život, slučajno upucala ljubavnika

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Glumica Ingrid van Bergen preminula u 94. godini

Preminula glumica Ingrid van Bergen Izvor: YouTube/ 3nach9

Slavna glumica Ingrid van Bergen preminula je jutros u 94. godini u Ejendorfu. Tužne vijesti je za medije potvrdila njena prijateljica.

"Neizmerno smo tužni", navela je kratko za njemački "Bild".

Ingrid je majveći uspjeh postigla u posleratnoj satiri "Ruže za tužioca" iz 1959. godine, gde se našla u ulozi vlasnice pansiona Lisi Fleming.

Bila u zatvoru zbog ubistva iz nehata

1977. izbila je velika afera oko van Bergen. Nakon što je upucala svog ljubavnika, glumica je provela više godina u zatvoru zbog ubistva iz nehata.

Izvor: Youtube printscreen / Paramount Pictures

Nakon što je puštena iz zatvora početkom 1980, postepeno se vraćala u glumački svijet.

Uslijedile su brojne gostujuće uloge, naročito u kriminalističkim filmovima i TV serijama. Često se pojavljivala i u tok-šou emisijama.

Glumica je posljednje godine života provela u mjestu Ejendorf, južno od Hamburga.

