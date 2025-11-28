Umrla čuvena glumica, bila u zatvoru zbog ubistva: Skandal obilježio život, slučajno upucala ljubavnika

Glumica Ingrid van Bergen preminula u 94. godini
Slavna glumica Ingrid van Bergen preminula je jutros u 94. godini u Ejendorfu. Tužne vijesti je za medije potvrdila njena prijateljica.
"Neizmerno smo tužni", navela je kratko za njemački "Bild".
Ingrid je majveći uspjeh postigla u posleratnoj satiri "Ruže za tužioca" iz 1959. godine, gde se našla u ulozi vlasnice pansiona Lisi Fleming.
Bila u zatvoru zbog ubistva iz nehata
1977. izbila je velika afera oko van Bergen. Nakon što je upucala svog ljubavnika, glumica je provela više godina u zatvoru zbog ubistva iz nehata.Izvor: Youtube printscreen / Paramount Pictures
Nakon što je puštena iz zatvora početkom 1980, postepeno se vraćala u glumački svijet.
Uslijedile su brojne gostujuće uloge, naročito u kriminalističkim filmovima i TV serijama. Često se pojavljivala i u tok-šou emisijama.
Glumica je posljednje godine života provela u mjestu Ejendorf, južno od Hamburga.