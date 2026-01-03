Miki Rurk više ne liči na sebe, prijeti mu iseljenje zbog duga

Glumcu Mikiju Rurku preti iseljenje iz vile koju iznajmljuje, a nakon najnovijih slika koje su isplivale u javnost, fanovi pišu da bi svi trebalo da ga ostave na miru

Miki Rurk djelovao je neprepoznatljivo kada je izašao iz kuće u Los Anđelesu iz koje mu, navodno zbog neplaćanja skoro 60.000 dolara kirije, prijeti iseljenje.

Holivudski glumac star 73 godine, viđen je na 31. decembra kako izgleda potpuno drugačije u odnosu na markantni imidž koji je njegovao na vrhuncu karijere.

U trenutku kad je uslikan, Rurk je preuzimao dostavu iz Taco Bella i jednog supermarketa.

Čini se da je glumac pretrpio ozbiljan gubitak kose od posljednjeg pojavljivanja u javnosti 11. avgusta, kada je primijećen sa znatno gušćom kosom.

U prugastom džemperu, sa brojanicom oko vrata i bos, vidno krhki Rurk je tokom rijetkog pojavljivanja djelovao sumorno, a u komentarima na Instagram stranici magazina PageSix se može pročitati i da se čini da ima rane na glavi.

Rurk iznajmljuje kuću sa tri spavaće sobe tek od 30. marta, kada je potpisao ugovor o zakupu uz mjesečnu kiriju od 5.200 dolara.

Prema tužbi, mjesečna kirija za kuću sa dva i po kupatila kasnije je povećana na 7.000 dolara, počev od Rurkovog drugog mjeseca stanovanja.

