Miki Rurk više ne liči na sebe, prijeti mu iseljenje zbog duga

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Glumcu Mikiju Rurku preti iseljenje iz vile koju iznajmljuje, a nakon najnovijih slika koje su isplivale u javnost, fanovi pišu da bi svi trebalo da ga ostave na miru

Miki Rurk ne liči na sebe Izvor: YouTube/ Piers Morgan Uncensored/printscreen

Miki Rurk djelovao je neprepoznatljivo kada je izašao iz kuće u Los Anđelesu iz koje mu, navodno zbog neplaćanja skoro 60.000 dolara kirije, prijeti iseljenje.

Holivudski glumac star 73 godine, viđen je na 31. decembra kako izgleda potpuno drugačije u odnosu na markantni imidž koji je njegovao na vrhuncu karijere.

U trenutku kad je uslikan, Rurk je preuzimao dostavu iz Taco Bella i jednog supermarketa.

Čini se da je glumac pretrpio ozbiljan gubitak kose od posljednjeg pojavljivanja u javnosti 11. avgusta, kada je primijećen sa znatno gušćom kosom.

U prugastom džemperu, sa brojanicom oko vrata i bos, vidno krhki Rurk je tokom rijetkog pojavljivanja djelovao sumorno, a u komentarima na Instagram stranici magazina PageSix se može pročitati i da se čini da ima rane na glavi.

16. 9. 1952. Miki Rurk
Izvor: Instagram/mickey_rourke_

 Rurk iznajmljuje kuću sa tri spavaće sobe tek od 30. marta, kada je potpisao ugovor o zakupu uz mjesečnu kiriju od 5.200 dolara.

Prema tužbi, mjesečna kirija za kuću sa dva i po kupatila kasnije je povećana na 7.000 dolara, počev od Rurkovog drugog mjeseca stanovanja.

Miki Rurk
Izvor: Youtube/KTLA5/Screenshot

(Mondo.rs)

