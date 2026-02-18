Kad muž lovac riješi da piše za Lanu Del Rej: Napisao joj kantri pjesmu, u njoj spominje šporet i koštanu srž

Nova pjesma Lane Del Rej "White feather hawk tail deer hunter" napisana je u saradnji sa njenim suprugom i biće dio njenog nadolazećeg albuma "Stove".

Izvor: Twitter/br0klynbeaches

Pjevačica Lana Del Rej objavila je novu pjesmu, koja je nastala u saradnji sa sestrom, zetom i suprugom Džeremijem Dufrenom, turističkim vodičem kroz močvare Luizijane.

U baladi pevačica hita "Summertime Sadness" pjeva o intenzivnoj romansi i o divljenju prema lovačkim vještinama svog muža.



Znam da bi voljela da imaš muškarca poput njega, baš je šteta / Kada sam ga upoznala, kao strijela, kao ptica u srcu, kao vrabac.

Mi smo spojeni, on mi je u samoj koštanoj srži.“

"Svi znaju da sam imala svojih problema / Ali sad sam kući na ljeto / I htjela sam da znam da li mogu da koristim tvoj šporet / Da spremim nešto za tebe, jer ti si / Pravo čudo, sve što radiš / Da li znaš koliko si zapravo magičan"

U avgustu prošle godine, Lana je u intervjuu za "W magazin" govorila o svom predstojećem albumu, koji je ranije nosio naslove Lasso i The Right Person Will Stay, ali je njegovo objavljivanje odloženo.

"Bile su autobiografskije nego što sam mislila, i to je zahtijevalo više vremena“, rekla je pjevačica. "Pripovijedanje je prisutno na oba albuma. A uvijek me privlači stvaranje čitavog svijeta, naročito u kantri muzici", rekla je ona i dodala da većina albuma ima kantri prizvuk.

Lana se udala za Dufrena u septembru 2024. godine u Luizijani.

(Mondo.rs)