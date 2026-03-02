"Godinama nas je zlostavljao": Četvoro braće i sestara tuži Fondaciju Majkla Džeksona

Advokat Marti Singer, koji zastupa Džeksonovu fondaciju, u izjavi je nazvao tužbu "očajničkim pokušajem iznude novca od strane dodatnih članova porodice Kašio.

Četvoro braće i sestara tuži fondaciju Majkla Džeksona za trgovinu djecom u svrhu se*sualnog iskorišćavanja, tvrdeći da ih je pokojni muzičar zlostavljao dok su bili maloljetni.

U tužbi podnesenoj u petak, 27. februara, Edvard, Dominik, Meri-Nikol i Aldo Kašio navode da ih je Džekson, koji je preminuo 2009. u 50. godini, "sistematski pripremao i ispirao im mozak" koristeći svoje bogatstvo, status zvijezde i mrežu zaposlenih i savjetnika, piše People.

Optužbe za manipulaciju i zlostavljanje

U tužbi se navodi da je Džekson upoznao braću i sestre Kašio preko njihovog oca, koji je radio u luksuznom hotelu u kom je pjevač često boravio. Nakon što je stekao povjerenje porodice poklonima, naklonošću i pažnjom, muzičar ih je, kako tvrde, izolovao od mnogih odraslih, davao im drogu i alkohol, izlagao ih po*nografiji i pojedinačno ih zlostavljao.

"Majkl Džekson bio je serijski pedofil koji je tokom više od decenije drogirao, silovao i se*sualno napastovao svakog od tužitelja, počevši od vremena kada su neki od njih imali samo sedam ili osam godina", stoji u tužbi na 23 stranice, koju je People dobio na uvid.

U podnesku se tvrdi da se zlostavljanje događalo tokom dužih perioda na više lokacija širom svijeta, uključujući i posjete tokom kojih su Džekson i njegova djeca boravili u porodičnoj kući braće i sestara.

Advokat: "To je očajnički pokušaj iznude novca"

Advokat Marti Singer, koji zastupa Džeksonovu fondaciju, u izjavi je nazvao tužbu "očajničkim pokušajem iznude novca od strane dodatnih članova porodice Kašio, koji su se pridružili svom bratu Franku, protiv kog se već vodi arbitražni postupak zbog građanske iznude."

"Porodica je više od 25 godina čvrsto branila Majkla Džeksona, svjedočeći o njegovoj nevinosti u vezi s bilo kakvim neprimjerenim ponašanjem. Ovaj novi sudski podnesak providna je taktika kojom u svojoj shemi nastoje da pronađu sud koji će im više pogodovati kako bi od Džeksonove fondacije i kompanija izvukli stotine miliona dolara", rekao je Singer.

"Izjave porodice Kašio, uključujući one koje se pojavljuju u desetinama odlomaka u knjizi Franka Kašija iz 2011, kao i u intervjuima s Oprom Vinfri i drugima, direktno su u suprotnosti s onim što se sada tvrdi", izjavio je Singer.

(Kurir / MONDO)