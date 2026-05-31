Goga Sekulić završila u gipsu: Doživjela nezgodu pred nastup u BiH

Pjevačica Goga Sekulić je doživjela nezgodu pred nastup u BiH, zbog čega je završila u bolnici, a potom na nastupu sjedila i pjevala

Goga Sekulić doživjela je manju nezgodu pred nastup na jednoj proslavi u Bosni i Hercegovini, saznaje Kurir. Pjevačica je nezgodno stala i izvrnula nogu, usljed čega je zadobila uganuće.

Goga je odmah potražila ljekarsku pomoć, a nakon pregleda doktori su joj privremeno stavili gips kako bi povrijeđeni zglob bio stabilizovan i kako ne bi došlo do dodatnih komplikacija. Ona se odmah nakon ukazane ljekarske pomoći uputila na nastup da ispoštuje ljude, sjedila je na stolici i pjevala.

Čim se vrati u Beograd, pjevačica će se ponovo javiti ljekarima koji će, prema preporuci, gips zamijeniti longetom i nastaviti dalje praćenje oporavka.

Srećom, povreda nije ozbiljnije prirode i očekuje se da će oporavak proteći bez problema. Goga se već osjeća bolje i pridržava se svih savjeta ljekara kako bi se što prije vratila svakodnevnim obavezama.

