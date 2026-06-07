Šon Pen se nije pojavio na 98. dodjeli Oskara i umjesto toga otputovao u Ukrajinu, gdje je dobio posebnu nagradu.

Izvor: Laurent Vu/MPP / Sipa Press / Profimedia

Holivudski glumac Šon Pen nedavno je otvoreno govorio o svojoj odluci da preskoči 98. dodjelu Oskara. Naime, 65-godišnji glumac je uprkos nominaciji odlučio da preskoči događaj i umjesto toga ode u Ukrajinu. Na kraju je osvojio Oskara za najboljeg sporednog glumca. U razgovoru za medije tokom Tribeka filmskog festivala otkrio je zašto se odlučio na taj potez.

"Nije stvar samo u tome što je to dodjela nagrada. Bilo bi isto da ova grupa ide na afterparti i da neko uđe tamo. To je za mene oduvijek predstavljalo društvenu nelagodu, previše je ljudi. Sada sam doživotno odlučan da neću nigde ići u određenu grupu od više od osam ljudi", poručio je.

Pen je dodao da smatra da ovi događaji daju samo 15 minuta po osobi, što mu izaziva anksioznost i strah.

"Dva puta kad sam otišao na dodjelu Oskara, osjetio sam olakšanje što sam pobijedio jer je toliko ljudi napolju veoma naporno radilo za to", rekao je.

Inače, Pen je prethodno osvojio Oskare za najboljeg glumca za svoje uloge u filmovima Milk iz 2008. i Mystic River iz 2003. godine.

Pen je rekao da je kolegama iz filma" One Battle After Another" rekao da bi nedolazak bio bolji za njegovo mentalno zdravlje.

Umjesto toga otputovao je u Kijev kako bi podržao naciju usred tekućeg rata između Rusije i Ukrajine, gdje je primio drugačiju nagradu – statuu Oskara izrađenu od metala iz voza oštećenog u ratu, koju mu je 17. marta uručio Oleksandr Percovski, izvršni direktor Ukrajinskih željeznica.

Vidi opis Šon Pen donio radikalnu odluku koja je podijelila javnost nakon decenija slave Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AP Photo/Ukrainian Joint Forces Operation Press Service Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube/La Grande Vero Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: PHOTOlink / Everett / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: HandMade Films / Vista Organisat / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MGM / Entertainment Pictures / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Printscreen/YouTube Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: AP Photo/Ukrainian Joint Forces Operation Press Service Br. slika: 7 7 / 7

Pen je rekao da je ranije ove godine donio odluku da prestane lično da prisustvuje dodelama nagrada.

"Najbolje što sam ikada mogao da osjetim bilo je olakšanje. Znajući da to više neću raditi, ove godine bio sam na dodjeli Zlatnih globusa. Nikad pre nisam bio na toj dodjeli. I tada sam odlučio: 'Ne mogu ovo'", priznao je.

Nastavio je opisujući svoju odbojnost prema fanovima koji žele selfije s njim tokom dodjela nagrada i nakon njih.

"Ljudi nikada ne bi trebalo da prave selfije ni sa kim. To je loše za vas, to je loše za sve. To isisava dušu", poručio je.

Izvor: Nova/ MONDO