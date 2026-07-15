Prekinut koncert Miroslava Ilića u Hrvatskoj: Namjerno isjekli struju, reagovala policija

Mještani su posumnjali da je struja namjerno isključena tokom koncerta poznatog pjevača.

Izvor: ATA / A. AHEL

Proteklog vikenda u Svibovcu Podravskom, u okviru proslave Dana Svetog Benedikta, organizovan je koncert pjevača Miroslava Ilića, ali je nakon svega sat vremena došlo do nestanka struje i prekida koncerta

Meštani su bili uvjereni da je neko namerno isključio struju u cijelom selu kada je nastupao Miroslav Ilić, a sada se oglasila i policija.

Ispostavilo se da su sumnje da nije riječ o običnom kvaru bile tačne. Policija je potvrdila da je nepoznata osoba oštetila dalekovod, zbog čega se među mještanima pojavila sumnja da je neko namjerno pokušao da prekine nastup srpskog pjevača u okolini Varaždina, piše Net.hr.

Oglasili se iz policije

Iz Policijske uprave Varaždinske potvrdili su da je počinilac oštetio metalni ormarić na stubu dalekovoda i podizanjem ručke uzemljio električni vod pod naponom, što je izazvalo prekid snabdjevanja električnom energijom u dijelu naselja.

Policija i dalje traga za počiniocem, a za oštećenje javne infrastrukture predviđena je kazna zatvora do pet godina.

"Nepoznati počinilac oštetio je metalni ormarić na stubu dalekovoda i podizanjem ručke uzemljio električni vod pod naponom. Usljed toga došlo je do prekida snabdijevanja električnom energijom u delu naselja Vinica“, rekla je portparolka Policijske uprave Varaždin Petra Bosilj.

(Net.hr, MONDO)