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Prekinut koncert Miroslava Ilića u Hrvatskoj: Namjerno isjekli struju, reagovala policija 1

Prekinut koncert Miroslava Ilića u Hrvatskoj: Namjerno isjekli struju, reagovala policija

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Mještani su posumnjali da je struja namjerno isključena tokom koncerta poznatog pjevača.

Prekinut koncert Miroslava Ilića u Hrvatskoj Izvor: ATA / A. AHEL

Proteklog vikenda u Svibovcu Podravskom, u okviru proslave Dana Svetog Benedikta, organizovan je koncert pjevača Miroslava Ilića, ali je nakon svega sat vremena došlo do nestanka struje i prekida koncerta

Meštani su bili uvjereni da je neko namerno isključio struju u cijelom selu kada je nastupao Miroslav Ilić, a sada se oglasila i policija.

Ispostavilo se da su sumnje da nije riječ o običnom kvaru bile tačne. Policija je potvrdila da je nepoznata osoba oštetila dalekovod, zbog čega se među mještanima pojavila sumnja da je neko namjerno pokušao da prekine nastup srpskog pjevača u okolini Varaždina, piše Net.hr.

Oglasili se iz policije

Iz Policijske uprave Varaždinske potvrdili su da je počinilac oštetio metalni ormarić na stubu dalekovoda i podizanjem ručke uzemljio električni vod pod naponom, što je izazvalo prekid snabdjevanja električnom energijom u dijelu naselja.

Policija i dalje traga za počiniocem, a za oštećenje javne infrastrukture predviđena je kazna zatvora do pet godina.

"Nepoznati počinilac oštetio je metalni ormarić na stubu dalekovoda i podizanjem ručke uzemljio električni vod pod naponom. Usljed toga došlo je do prekida snabdijevanja električnom energijom u delu naselja Vinica“, rekla je portparolka Policijske uprave Varaždin Petra Bosilj.

(Net.hr, MONDO)

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Tagovi

miroslav ilić Hrvatska

Komentari 1

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Mladjo

Ma nek je ,koji ce moj u hr ?? Dupelizac zinulo mu dupe na hr evre

Čitaoci reporteri

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Hvala što ste poslali vijest.

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