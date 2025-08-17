Bivša ljubavnica Miroslava Ilića najavila "Devinov zakon": Mirjana otkriva nepoznate detalje suđenja sa pjevačem

Mirjana Antonović se oglasila na društvenim mrežama i uputila iskrenu zahvalnost svima koji joj godinama pružaju podršku i vjeruju u njenu borbu.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Krajem maja ove godine, Mirjana Antonović je saopštila da je Apelacioni sud donio konačnu odluku kojom je potvrđeno da je folker Miroslav Ilić biološki otac njenog sina Devina. Ona se tada zahvalila onima koji su bili uz nju sve vrijeme dok je vodila ovu, za sebe najveću, bitku.

Antonovićeva je sada riješila da u svojoj knjizi "Ovo malo istine" dopiše poglavlje koje će za njih, na simboličnom planu, predstavljati "Devinov zakon". Baš tu će se naći mnogi detalji suđenja sa Miroslavom.

Pogledajte fotografije Mirjane Antonović:

"Želim da vas obavijestim da trenutno dopisujem konačni kraj svoje knjige, u poglavlju koje će prikazati kako je teklo suđenje u Beogradu i pobjedu zakona, za nas Devinovog zakona, za koji smo se borili i velikim dijelom izborili da bude donesen i postane pravosnažan. Obezbjeđenje djece bilo je Devinu primarno u ovoj dugogodišnjoj borbi. U isto vrijeme priprema se i verzija knjige na engleskom jeziku, za koju primam mnogo zahtjeva kako od američkih pratilaca, tako i od naših ljudi iz dijaspore, posebno druge i treće generacije Jugoslovena rođenih van domovine. Imam potrebu da se od srca zahvalim svima vama na nesebičnoj podršci tokom svih ovih godina borbe. Ja sam uz vas, kao što ste vi bili uz mene i u to ime planiram i neka druženja uživo, koja ću, uz vašu pomoć, što prije sprovesti u djelo", napisala je Mirjana na društvenim mrežama.

Miroslav otkrio da li je planirao da se razvede

Miroslav Ilić je, podsjetimo, jednom prilikom govorio o razvodu, i otkrio da li je zaista planirao da zbog Mirjane Antonović ostavi suprugu Gordanu.

"Razvod nikada nije bio na dnevnom redu. Ja sam Gordani kad smo se vratili iz Skoplja, to je bila 71. godina, rekao: 'Gordana, ja se samo jednom ženim, nema tajni u kući i nema tajnih fondova u kući" rekao je Miroslav tad.

"Najveći kompromis je odsustvovanje, biti van kuće, ispratiti nekog čovjeka iz kuće koji u jednom trenutku doživljava enormnu popularnost, okružen je svim i svačim, pa i privlačnim ženama", priznao je Miroslav za "Hype".

Izvor: Blic/ MONDO