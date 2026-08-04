Okončan najskandalozniji razvod u Holivudu: Glumac izgubio finansijsku bitku s bivšom suprugom

Razvod Džoana Grafada i Alis Evans okončan je skandalom, sud je presudio o alimentaciji i zlostavljanju, dok je Alis ostala bez podrške.

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Dugotrajni i skandalozni razvod glumaca Džoana Grafada i Alis Evans konačno je okončan pred sudom u Los Anđelesu. Iako je sudija donio odluku da produži zabranu prilaska protiv Alis na još pet godina zbog kontinuiranog uznemiravanja i nasilja nad Džoanom i njegovom novom suprugom Bjankom Volas, u finansijskom dijelu presude pobjedu je odnijela njegova bivša supruga.

Finansijski detalji i alimentacija

Zvijezda filma "Fantastična četvorka" moraće da plaća Alis 10 odsto svojih bruto prihoda, odnosno 1.862 dolara mjesečno, što je u skladu sa predbračnim ugovorom koji su potpisali prije braka dugog 14 godina.

Pogledajte kako su izgledali zajedno:

Pored toga, Grafad nastavlja da plaća 3.579 dolara mjesečno za izdržavanje kćerki Ele i Elsi, koje u potpunosti žive sa majkom u Ensinu. Sudija je utvrdio da je Džoan preplatio alimentaciju za 27.000 dolara, odbivši njegovu tvrdnju da je riječ o sumi od 400.000 dolara, dok je iznos od 168.000 dolara sa privatnog računa pripao Alis, uz ukor jer ga nije blagovremeno prijavila sudu.

Presuda i optužbe za maltretiranje

Džoan Grafad je tražio da ne plaća nikakvo izdržavanje bivšoj supruzi zbog psihičke torture i opsežne kampanje uznemiravanja na društvenim mrežama. Sudija Majkl Dž. Konvej je potvrdio da je Alis izvršila porodično nasilje koje je negativno uticalo na Džoanovo psihičko stanje i karijeru. Međutim, sudija je naglasio da, iako djeluje nepravedno da Alis ima finansijsku korist nakon takvog ponašanja, predbračni ugovor i porodični zakon je štite jer njeni postupci nisu doveli do krivične presude.

Evo kako Alis izgleda danas:

Odbrana Alis Evans istakla je da su njeni ispadi započeli u izolaciji tokom pandemije kada je saznala za njegovu vezu sa Bjankom Volas. Njen advokat je naglasio da je Alis ugasila nalog na Tviteru, krenula na terapiju i prestala sa slanjem prijetećih poruka, ističući da sada samo želi da mirno nastavi dalje sa svojim životom.

Podsjetimo, par se rastao prije pet godina, Džoan je od tada vjerio novu djevojku, a informacije koje su izlazile u javnost su, malo je reći - skandalozne! Njegova bivša supruga je na društvenim mrežama "prenosila razvod" - u prvoj objavi pratiocima je napisala da ih je glumac ostavio, misleći na sebe i kćerke, potom da ju je tri godine varao sa sadašnjom vjerenicom, a na kraju i da "tri godine nije platio alimentaciju".

Pogledajte fotografije Džoana i njegove nove izabranice:

Tokom 14 godina braka, Alis Evans je na insistiranje Džoana Grafada zapostavila svoju glumačku karijeru kako bi ostala kod kuće i posvetila se odgajanju djece. Međutim, nakon što ju je glumac ostavio zbog znatno mlađe koleginice Bjanke Volas, uslijedila je gorka finansijska borba.

Džoan je pred sudom tvrdio da nema prihode i odbijao da plaća pun iznos alimentacije, zbog čega se Alis našla u teškoj materijalnoj situaciji. Prinuđena da se snalazi kako zna i umije dok je sama brinula o kćerkama, glumica je na kraju morala da proda porodičnu kuću na Beverli Hilsu i preseli se u skromniji kraj.