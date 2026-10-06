Anđelina Džoli je nekretninu kupila 2017. za 24,5 miliona dolara. Uselila se u bivšu kuću režisera Sesila B. Demila ubrzo nakon rastanka od Breda Pita.

Izvor: Profimedia, Shutterstock/Tinseltown

Glumačka legenda Anđelina Džoli (51) ima sve manje razloga da ostane u Los Anđelesu. Oskarovka je prodala svoju luksuznu vilu za 24,75 miliona dolara, a kupac nije neki nepoznati bogataš. Kuću je kupila druga legenda - pjevačica Madona (68).

Prostrano imanje nalazi se u zatvorenoj rezidencijalnoj zajednici Laughlin Park, koja ima dva bezbjednosna ulaza i prostire se na oko 2,1 hektar. Glavna kuća ima oko 11.000 kvadratnih metara i nudi šest spavaćih soba i deset kupatila. Pored glavne rezidencije, na imanju se nalazi i zasebna kuća za goste, kućica pored bazena, teretana, čajna kućica i odvojena garaža.

U galeriji pogledajte kako izgleda imanje koje je Anđelina Džoli prodala Madoni za 24,75 miliona dolara:

Vidi opis Madona iskeširala 24,75 miliona dolara za imanje Anđeline Džoli: Pogledajte kako izgleda vila sa šest spavaćih soba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HILTON & HYLAND/TNI PRESS LTD / TwoPointO Media / Profimedia Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: HILTON & HYLAND/TNI PRESS LTD / TwoPointO Media / Profimedia Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: HILTON & HYLAND/TNI PRESS LTD / TwoPointO Media / Profimedia Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: HILTON & HYLAND/TNI PRESS LTD / TwoPointO Media / Profimedia Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: HILTON & HYLAND/TNI PRESS LTD / TwoPointO Media / Profimedia Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: HILTON & HYLAND/TNI PRESS LTD / TwoPointO Media / Profimedia Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: HILTON & HYLAND/TNI PRESS LTD / TwoPointO Media / Profimedia Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: HILTON & HYLAND/TNI PRESS LTD / TwoPointO Media / Profimedia Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: HILTON & HYLAND/TNI PRESS LTD / TwoPointO Media / Profimedia Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: HILTON & HYLAND/TNI PRESS LTD / TwoPointO Media / Profimedia Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: HILTON & HYLAND/TNI PRESS LTD / TwoPointO Media / Profimedia Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: HILTON & HYLAND/TNI PRESS LTD / TwoPointO Media / Profimedia Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: HILTON & HYLAND/TNI PRESS LTD / TwoPointO Media / Profimedia Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: HILTON & HYLAND/TNI PRESS LTD / TwoPointO Media / Profimedia Br. slika: 14 14 / 14

Glavna spavaća soba ima sopstveni dnevni boravak, mermerni kamin, kupatilo u stilu luksuznog velnesa i garderober po mjeri. Francuska vrata vode direktno na terasu, što sobi daje dodatni šarm.

Na imanju se nalazi i privatna biblioteka i klimatizovani vinski podrum. Biblioteka ima mahagonijsku oblogu i ugrađene police od poda do plafona. Kuhinja kombinuje moderne uređaje sa mermernim radnim površinama i staklenom trpezarijom sa pogledom na baštu.

Izvor: YouTube/MTV

Džoli je nekretninu kupila 2017. godine za 24,5 miliona dolara. Uselila se u bivšu kuću slavnog režisera Sesila B. Demila ubrzo nakon rastanka od Breda Pita (62). Ipak, glumica je već 2024. priznala da ne planira zauvijek da živi u Los Anđelesu.

"Odrasla sam u ovom gradu. Ovde sam jer moram zbog razvoda, ali čim moja djeca napune 18 godina, moći ću da odem", rekla je tada. Danas su sva njena djeca, kojih ima šestoro, odrasla, pa joj ništa ne stoji na putu da započne novu životnu fazu negdje drugde.

Izvor: BJJ / Backgrid USA / Profimedia

Jedno od mjesta koja je privlače je Kambodža. Upravo odande potiče njen najstariji sin Medoks, kog je usvojila. "Tamo ću provoditi mnogo vremena i posećivati svoje članove porodice gdje god da su u svijetu", izjavila je Džoli.



