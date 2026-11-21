Paolo Bulgari, legendarni nasljednik i dugogodišnji predsjednik čuvene italijanske imperije luksuza, preminuo je u 89. godini.

Izvor: Youtube/Bvlgari

Paolo Bulgari bio je italijanski preduzetnik, dizajner nakita i dugogodišnji predsjednik čuvene juvelirske kuće "Bulgari", čije ime decenijama predstavlja sinonim za luksuz. Preminuo je 21. novembra 2026. godine, a vijest o njegovoj smrti saopštila je porodica, koja je istakla njegovu humanost i preduzetnički talenat.

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Rođen je 8. oktobra 1937. godine u Rimu, a poticao je iz porodice čija je priča neraskidivo povezana sa istorijom italijanskog juvelirstva. Bio je unuk Sotirija Bulgarija, osnivača kompanije koja je od male zanatske radionice prerasla u jedan od najprepoznatljivijih svjetskih brendova.

U porodični posao uključio se još 1960. godine, radeći sa ocem Đorđom. Posebno se posvetio dragom kamenju, a vremenom je postao jedan od najcjenjenijih stručnjaka u toj oblasti. Pored poslovnog angažmana, imao je izražen osjećaj za estetiku i dizajn, što je značajno uticalo na prepoznatljiv stil kuće "Bulgari".

Od porodične radionice do svjetske luksuzne imperije

Veliki preokret u njegovoj karijeri dogodio se 1984. godine, kada je postao predsjednik upravnog odbora kompanije. Njegov brat Nikola preuzeo je funkciju potpredsjednika, dok je operativno vođenje poslovanja povjereno njihovom sestriću Frančesku Trapanu.

Tokom narednih decenija "Bulgari" je proširio poslovanje daleko izvan tradicionalnog juvelirstva. Pored nakita, brend je počeo da razvija satove, parfeme, modne dodatke i kožnu galanteriju, a njegove prodavnice otvorene su u najvažnijim svjetskim centrima luksuza.

Prepoznatljiva estetika kuće "Bulgari" zasnivala se na upotrebi dragog kamenja intenzivnih boja, žutog zlata i motivima inspirisanim antičkim Rimom i Grčkom. Nakit ovog brenda nosile su brojne poznate ličnosti, a među njegovim najpoznatijim ljubiteljkama bila je i holivudska glumica Elizabet Tejlor.

Porodica Bulgari je 2011. godine prodala kontrolni udio u kompaniji francuskoj luksuznoj grupaciji LVMH, u poslu vrijednom oko 5,2 milijarde dolara. Time je završeno jedno važno poglavlje u istoriji porodičnog biznisa, koji je nastavio da posluje kao dio velike međunarodne grupacije.

Posljednje godine posvetio humanitarnom radu

Iako je najveći dio života proveo u svijetu luksuza i poslovanja, Bulgari je u kasnijim godinama sve više pažnje posvećivao društvenim temama, posebno obrazovanju i nejednakosti.

Zajedno sa suprugom je 2019. godine osnovao Fondaciju Paolo Bulgari, čiji je cilj podrška obrazovanju i stručnom osposobljavanju mladih, naročito u siromašnijim dijelovima Rima. U svom javnom obraćanju isticao je da je obrazovno siromaštvo jedan od problema koji posebno pogađaju društvo i da mladima treba omogućiti bolje uslove za razvoj.

Jedan od projekata fondacije bila je obnova trga Largo Mengaroni u rimskom naselju Tor Bela Monaka. Projekat je završen u decembru 2023. godine, uz saradnju sa školama, udruženjima i gradskom upravom.

Vijest o njegovoj smrti potvrdila je porodica, koja ga je opisala kao izuzetnu ličnost, ističući njegovu humanost i preduzetnički talenat. Sahrana će biti održana u ponedjeljak, 23. novembra, u 11 časova, u bazilici Santa Kroče in Đeruzaleme u Rimu.