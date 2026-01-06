Krenulo kao kopija TikToka, danas štampa pare: Reels donosi Meti 50 milijardi godišnje

Ono što je nastalo kao odgovor na TikTok danas je jedan od najvećih poslovnih uspjeha Mete, uz snažan rast gledanosti i prihoda.

Izvor: Instagram

Instagram Reels je, prema riječima Marka Cukerberga, dostigao godišnji prihod od 50 milijardi dolara, čime je postao ključni stub Meta poslovanja.

Cukerberg je tokom oktobarskog izvještaja o poslovanju naveo da su Reels, zbirno na Instagramu i Facebooku, premašili run rate od 50 milijardi dolara na godišnjem nivou, što znači da je platforma na putu da taj iznos stabilno ostvaruje u narednih 12 mjeseci. Time se Meta približila YouTube-u, za koji analitičari procjenjuju da će ove godine prihodovati oko 46 milijardi dolara od oglasa, dok se prihod TikTok-a procjenjuje na oko 17 milijardi dolara.

Rast Reelsa Cukerberg direktno povezuje sa AI sistemima za preporuku sadržaja, koji, kako tvrdi, korisnicima isporučuju relevantnije i kvalitetnije video-klipove. Posebno je istakao da je vrijeme gledanja video-sadržaja na Instagramu poraslo za 30 odsto na godišnjem nivou, uz ocjenu da je video trenutno najsnažnija tačka cijele platforme.

Put do ovog uspjeha nije bio lak. Kada je Reels lansiran 2020. godine, interni podaci su pokazivali da Instagram ozbiljno zaostaje za TikTok-om. Do 2022. korisnici su na Reels-u provodili deset puta manje vremena nego na TikTok-u, što je u Meti tada smatrano alarmantnim signalom.

Reels stigao i na televizore

Izvor: Instagram

Preokret je počeo kada je Instagram promijenio način rangiranja sadržaja. Umjesto oslanjanja na mrežu praćenja, algoritam je prešao na model sličan TikTok-ovom, zasnovan na vremenu gledanja i interesovanjima korisnika, a ne na tome koga oni prate. To je zahtijevalo razvoj naprednijih AI sistema koji u djeliću sekunde analiziraju ponašanje korisnika.

Meta je dodatno podsticala kreatore da objavljuju originalan sadržaj, što je pomoglo algoritmu da se brže usavrši. Danas su rezultati mjerljivi. Prema podacima kompanije Sensor Tower, prosječan korisnik Instagrama dnevno gleda Reels oko 27 minuta, dok korisnici YouTube Shorts-a provode oko 21 minut, a TikTok i dalje drži prednost sa oko 44 minuta dnevno.

Za Meta-u, međutim, mobilni telefoni više nisu krajnji domet. Kompanija je počela testiranje Instagrama na televizorima, za sada kroz ograničeno lansiranje na Amazon Fire TV uređajima u SAD. Interna istraživanja pokazala su da korisnici već gledaju Reels na televizorima putem preslikavanja ekrana sa telefona, što je Meta-u navelo da razvije zvanično TV iskustvo.

Cilj je jasan. Instagram želi da uđe u direktnu borbu sa YouTube-om na velikim ekranima, gdje ta platforma već ostvaruje veći obim gledanja nego na mobilnim uređajima. Meta vjeruje da će personalizacija, uključujući nove opcije za upravljanje algoritmom i zajedničke video-feedove među prijateljima, igrati ključnu ulogu i na televizorima.

Izvor: Telegraf Biznis