Besplatna igra koja briše granice percepcije: Epic Games Store iznenadio gejmere puzzle hitom

Jedna od najoriginalnijih logičkih igara današnjice dostupna je potpuno besplatno na Epic Games Store-u - ali morate biti brzi.

Izvor: Epic Games Store

Besplatne igre sa Epic Games Store-a nastavljaju da prijatno iznenađuju ljubitelje originalnih i inovativnih naslova. Trinaesti poklon ove praznične sezone donosi jednu od najkreativnijih logičkih avantura - Viewfinder.

Ova fascinantna puzzle igra razvijena od strane studija Sad Owl pretvara obične fotografije u stvarnost - bukvalno. Igrači u njoj koriste kameru i slike da bi manipulisali svetom oko sebe, a svaka fotografija može postati trodimenzionalni objekat unutar igre, mjenjajući prostor i otvarajući nove puteve za rješavanje zagonetki.

Viewfinder nije samo tehničko čudo, već i emotivno iskustvo koje istražuje percepciju, perspektivu i moć kreativnog razmišljanja. Svaki nivo donosi jedinstveni izazov koji testira vašu sposobnost da svet posmatrate iz potpuno druge tačke gledišta.

Vizuelno, igra briljira svojom pastelno-apstraktnom estetikom i maštovitim okruženjima koja se stalno transformišu pred vašim očima. Kombinacija vizuelne magije i pametnog dizajna čini je savršenim naslovom za one koji vole igre koje pomjeraju granice žanra.

Viewfinder je dobio izuzetno pozitivne ocjene od kritičara i igrača, koji posebno hvale originalnost, tehničku izvedbu i osjećaj otkrivanja nečeg potpuno novog na svakom koraku. Igra na Metacritic sajtu ima prosečnu ocjenu 84/100, dok je 92% Steam igrača ocjenilo pozitivno.

Viewfinder možete preuzeti potpuno besplatno na Epic Games Store do 30. decembra u 17 časova. Nakon toga sledi novi praznični poklon, pa požurite da ovoj vizuelno zapanjujućoj avanturi dodate mjesto u svojoj kolekciji.